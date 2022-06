Ez a téma azonban megosztja még a fodrászokat és az orvosokat is, így nem csoda, ha a kismamák nem tudják, bele merjenek-e vágni a hajfestésbe.

Milyen esetekben szabad terhesség alatt hajat festeni?

Először is: ha az orvosnak nincs ellenvetése. Bár sokak szemében túlzásnak tűnik mindenféle apró-cseprő dolgot megkérdezni a nőgyógyásztól, azonban ne feledd, hogy még mindig az orvos az, aki a legjobban tudja, hogy mi a jó a magzatnak és a kismamának! Tehát az ő tanácsát minden esetben érdemes kikérni.

Már csak azért is, mert nem mindegy, hogy milyen formában történt a teherbeesés. Ha a fogantatás természetes úton történt, és problémamentes a várandósság, akkor a második trimesztertől a legtöbb orvos szerint nincs akadálya a hajfestésnek.

Persze ne otthon kísérletezz vele, hanem keresd fel egy profi fodrászt, aki a lehető legjobb minőségű festékekkel, a megfelelő technikával fog dolgozni a hatóidők pontos betartásával. Otthoni festés során ez gyakran nem kivitelezhető.

Ráadásul a terhesség alatt (a menstruációhoz hasonlóan) a szervezet hormonháztartása megváltozik, ez pedig azt eredményezheti, hogy a festék másképp lép reakcióba a hajjal, így a végeredmény is a várttól eltérő lehet, például foltos lesz a hajad, vagy más árnyalatú, mint amire számítottál.

Ez a jelenség nem mindenkinél fordul elő, ezért még a fodrászok sem tudják előre megmondani, hogy kinek hogyan reagál a haja a festésre terhesség alatt. Mindenesetre egy jó szakember tud korrigálni, így a végeredménnyel biztosan elégedett leszel.

Mikor ajánlott inkább kerülni a terhesség alatti hajfestést?

Alapvetően csak ismételni tudjuk magunkat: amennyiben az orvosod ezt javasolja. Hogyha bármely okból óva int a hajfestéstől, akkor a saját és a magzat érdekében is fogadd meg a tanácsát! Tipikusan ilyen például a veszélyeztetett terhesség, vagy ha lombikprogram segítségével történt a teherbeesés.

Ezenfelül természetes fogantatás esetén is célszerű kerülni a hajfestést az első 12 hét alatt, ez ugyanis a legkritikusabb időszak, amikor még nagyobb az esély a vetélésre.

Nagy változás helyett kisebb igazítás

A drasztikus hajszínváltoztatást is érdemes elhalasztani a szoptatási időszak végéig. Egyrészt azért, mert mint említettük, a hormonok miatt ilyenkor előfordulhat, hogy másképp fogja be a festék a hajat, mint általában. Másrészt a hajszín világosítása erősebb vegyszereket igényel, mint a meglévő árnyalat felfrissítése, így némileg nagyobb a rizikó is.

Ha túlságosan kockázatosnak ítéled meg a várandósság alatti hajfestést, akkor vágass inkább egy új fazont! Egy ügyes frizurával remekül elrejtheted az esetleges lenövést, így festés nélkül is csodaszép hajkoronával büszkélkedhetsz.