Ebben a cikkben megmutatjuk a jalapeno 5 különböző fajtáját, hogy megismerd, mennyire változatos is ez a fajta.

Szárított jalapeno

Ha füstöléssel szárított jalapenóval találkozol, akkor az a Chipotle. A mexikói ételek zömében megtalálható, úgy szórják, mint mi, magyarok a saját fűszerpaprikáinkat. Ízesíthetsz vele pácokat, szószokat, de a klasszikus magyar fogásokat is megbolondíthatod vele: pörköltet, gulyást, halászlét. Kis csomagban egész Chipotlet a Chili Hungária Webáruházból tudsz rendelni, ha szeretnéd kipróbálni.

Árulkodó megjelenés

Bár a gyümölcsök színe és erőssége meglehetősen eltérő, mégis vannak olyan tipikus jegyei, amik alapján azonnal fel lehet ismerni őket. Az érett növény megközelítőleg 5-10 centiméteres nagyságot ér el, formája zömök, hengeres, vége inkább tompa. Aránylag házi körülmények között is jól termeszthető, ezért is kedvelik annyian. Megfelelő tartás mellett szép méretű és kellően csípős paprikákat hoz.

Lila, csípős paprika

Ahogy már említettük, a jalapenók elképesztően változatosak. A hagyományos zöld, sárga, piros színeken kívül találhatunk lilát vagy akár csokoládébarnát is. Néhányan azt vallják, hogy a zöld fajták közül kerülnek ki a legerősebbek, de a kivétel ugye erősíti a szabályt, hát ez a fajta szolgál is kivétellel.

A Nadapeno elnevezésű gyümölcs külsőre teljesen egyezik a családfa többi tagjával, azonban az íze kimondottan édes. A narancsszínben pompázó fajta ezzel szemben kellőképpen éget. Sokan nem várják meg, hogy narancsra érjen, hanem már zölden eszik. Az Új-Mexikói Egyetem nemesítése az úgynevezett Lemon-Spice, ami citromsárga színben tündököl. A citrusos gyümölcsösség az ízében is visszaköszön, a napsárgára érettek viszont csípősek.

A lila jalapeno igazi különlegesség, hiszen nem sok paprika fordul elő ebben a színben. Ráadásul nemcsak a külcsín miatt, hanem a belseje miatt is igazi érték; egy közepesen erős paprikáról van szó.

Nem csak a pizzára

Hazai viszonylatban az a legáltalánosabb megoldás, hogy néhány karika paprikát tesznek a pizzára feltétként, hogy csípős legyen. Pedig számtalan módon fel lehet még használni, nemcsak ezt, hanem a chiliket úgy általában. Néha elég, ha megspékelsz vele egy reggeli szendvicset, de ha felállítjátok a grillt, mindenképpen tegyél a rácsra jalapenoból is néhányat. Az igazi ínyencek sajttal is megtöltik és / vagy baconbe betekerik. Néhány órára akár fűszeres pácban is áztathatod, mielőtt megsütöd, ezzel a módszerrel is garantált az ízkavalkád.

Az előrelátók pedig több üvegnyi savanyúságot raknak el belőle, hogy a téli hónapokban se kelljen nélkülözni a kedvenc csemegéjüket.