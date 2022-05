A nemzetközi áruáramlás kiemelten fontos a gazdaságnak, a mögötte lévő logisztika, a géppark, a humánerőforrás mind szerves mozgatórugói a pénzáramlásnak (import, export). Nem beszélve arról, hogy így olyan termékekhez juthatunk és küldhetünk, amiket itthon vagy külföldön nem tudnának másképp beszerezni. Nézzük meg közelebbről, hogy mire kell figyelnünk, ha külföldre küldünk csomagot!

Gyarapodó megrendelések

Az utóbbi években a csomagküldés a virágkorát éli, felértékelődött – főleg a covid-időszak miatt, sőt, ez nemcsak országon belül, hanem a nemzetközi fuvarozásban is megfigyelhető. Gyakoribbá vált a külföldre történő csomagküldés, ez sokat javított a szolgáltatások minőségén is, így gyorsabban és biztonságosabban érnek célba csomagjaink, mint bármikor korábban.

Erre figyelj, ha külföldre küldesz csomagot!

1. Felmerülő plusz költségek

Az Európai Unión kívülre küldendő csomagnál számíthatunk vámköltségre, ezt az importőr ország hivatalos fizetőeszközében szokták megszabni. Emellett szinte minden nemzetközi fuvarozó cégnél kérhetünk plusz szolgáltatásokat felár ellenében, például gyorsabb szállítás, biztosítás, törékenyáru-szállítás stb.

2. Pontos címzés

Belföldi csomag esetében is kiemelten fontos a pontos adatok (cím, telefonszám, e-mail) megadása, de külföldi küldeménynél talán még alaposabbnak kell lennünk, hiszen a csomag akár több ezer kilométerre is lehet tőlünk. Ez azért is lényeges, mert a címzettel így tudják majd felvenni a kapcsolatot, ha esetleg nem tartózkodna a címen a kézbesítés időpontjában, vagy bármi egyéb probléma merülne fel a kiszállításkor.

3. Biztonságos és megfelelő csomagolás

Az első és legfontosabb dolog, hogy a csomagra vonatkozó előírásokat tartsuk be, ilyen lehet a súly- és mérethatár. Emellett mindig ügyelni kell arra, hogy a csomag jól le legyen zárva, alapvetően a futár is csak így veszi át tőlünk, de ez amiatt is lényeges, mert egy nemzetközi fuvarozás során igen sokszor mozgatják majd a dobozt. Előfordulhat, hogy küldeményünk földön, vízen és levegőben is utazni fog, ez pedig mind pakolással jár, emiatt strapabírónak kell lennie.

Tipp: Ne csak az itthoni körülményeket, hanem a célország klímáját is vegyük figyelembe, amikor csomagolunk, hiszen ez is befolyásolhatja a megfelelő csomagolóanyag kiválasztását.

4. A csomag tartalma

Eltérő országok, eltérő szabályozások – amik nálunk bármikor küldhető árunak számítanak, az nem biztos, hogy más országban is így van. A tiltott áruk listájáról mindig érdemes előre tájékozódnunk, kritikus termékkör például az alkohol és egyéb zárjegyes termékek, a hús- és hústermékek, természetesen minden romlandó és veszélyes áru is ide tartozik. Egy-egy listán meghökkentő termékkel is találkozhatunk, például van, ahova nem küldhetünk mosógépet, körömlakkot vagy matracot.

Kártérítési lehetőségek

Az első és legfontosabb teendő, hogy a nemzetközi szállítmányozó cég ÁSZF-ét olvassuk el a küldés előtt, ugyanis ebben minden információt megtalálunk majd, amit akkor tehetünk, ha a csomag nem ért oda a címzetthez. Lényeges, hogy ebben határidőket is megjelölhetnek, hogy panasszal milyen időintervallumban élhetünk! Bejelentésünket mindig úgy tegyük meg, hogy nyoma maradjon, több cégnél elérhető Reklamációs formanyomtatvány, melyet a csatolt feladási igazolásokkal tudunk benyújtani, majd jogos panasz esetén visszatérítik a csomag értékét vagy a sérülésnek megfelelő összeget.

Egyre népszerűbb és egyszerűbb külföldre csomagot küldeni, mely magánemberként, de webshopot üzemeltető vállalkozóként is kiváló lehetőség. Mielőtt igénybe vennénk egy nemzetközi fuvarozó cég szolgáltatásait, alaposan olvassuk végig a csomagfeladásra vonatkozó előírásokat, illetve az esetleges panaszbejelentés feltételeit, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések a későbbiekben!