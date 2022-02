Ez alól természetesen a burkolás sem kivétel. Bár egy összetett szakmáról van szó, ha kellő alapossággal utánajársz a munkafolyamat részeinek, magad is jó minőségben burkolhatod a konyhádat, vagy éppen a fürdődet.

Első körben érdemes utánaolvasni a témának szakmai blogokon, fórumokon, majd egy-egy oktatóvideót megnézve össze is állhat a dolog fejben. Ha van DIY-rajongó vagy burkoló ismerősöd, érdemes egy gyors telefont megereszteni, esetleg megkérni, hogy nézzen be egy kicsit, és adjon pár tanácsot. Utána már csak a megfelelő csempe, ragasztóanyag és a hiányzó eszközök, például a csempevágó beszerzése vagy kölcsönkérése van hátra. A burkolás egész folyamatának bemutatása túlmutat ezen cikk keretein, ezért most specifikusan a csempevágókat, illetve a csempevágást vesszük górcső alá.

Miért lesz szükséged egy csempevágóra?

Alapvetően azért, mert a burkolás során mindig szükség van nem egész csempékre is, és amennyiben nem csempevágóval, hanem üvegvágóval vagy flexszel dolgozunk, nagyobb valószínűséggel törik el a csempe vágás közben – ami pedig nem olcsó mulatság, főleg, ha emiatt kell egy újabb csomagot berendelni, az időbeli csúszásról nem is beszélve.

Egy csempevágóval precízen, szép vágási felülettel és jóval kisebb kockázattal vághatsz csempét.

Forrás: Zákány

Mit kell tudnod a csempevágókról?

A csempevágókat alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba a kisebb és könnyebb kézi csempevágók tartoznak. Ezeket tipikusan az otthoni használatra tervezték, kézi erővel működnek, és jóval kedvezőbb áron beszerezhetők, mint komolyabb, ipari felhasználásra tervezett rokonaik. Ez utóbbiak általában árammal működnek, és sokkal gyorsabban átvágják a csempelapokat, illetve jóval vastagabb járólapokkal is elbírnak. Otthoni felújításhoz azonban felesleges lenne egy ilyen komoly gépet beszerezned. Mi azt ajánljuk, inkább ruházz be egy jó minőségű kézi csempevágóba.

Hogyan használd a kézi csempevágót?

A kézi csempevágóval egy meghatározott mélységű karcolást ejtünk a csempén, amit utána a karcolás mentén eltörünk. Milyen lépésekből áll a folyamat?

Jelöld ki a vágás helyét a csempe mázzal bevont felületén. Ehhez használj ceruzát vagy jelölő filcet! Fektesd a csempelapot az ütközőhöz, oly módon, hogy az előbb megrajzolt vonal a vágóél alá kerüljön! Egyenletes mozdulattal told előre a csempevágó karját, majd húzd vissza, végigvágva a csempét a vonal mentén! Óvatosan törd össze a csempét!





Ha épp lakásfelújítás előtt állsz, és gondolkozol rajta, hogy magad végezd el a burkolást, sok szeretettel ajánljuk figyelmedbe szerszámboltunk , a Zákány Szerszámház weboldalát. Remek minőségű, márkás kézi csempevágók közül választhatsz, ha pedig kérdésed van, Messengeren és telefonon is nagyon szívesen állunk rendelkezésedre!

(PR-cikk)