Még a fejlettebb gazdaságú országok sem tudják megoldani, hogy egyéni költségvállalás nélkül biztosítsák a megfelelő szintű egészségügyi ellátást. Magyarország számára ez a múltban is nagy kihívás volt. Az elöregedő népesség, az egyre kevesebb aktív, vagyis járulékot is fizető dolgozó száma, a nagy költségvetésű orvostechnikai eszközök gyarapodása azonban tovább súlyosbította a helyzetet. A GDP-nek is egyre kevesebb százalékát tudtuk az egészségügyre fordítani: 2005-ben ez még 8% volt, 2018-ra azonban már csak 6,7%.