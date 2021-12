Ajánlatos a testmozgás attól függetlenül, hogy a terhesség időszakáig sportolt-e az anyuka vagy sem. Kiváló lehetőség lehet erre a természetben és a jó levegőn eltöltött nagyobb séta vagy akár a kismama jóga is, ami a baba-mama korán megélt közös élményeihez segít hozzá. Azontúl, hogy mindkét mozgásforma ennek az időszaknak egy kiváló kikapcsolódási lehetősége is egyben, még a kismamák fittségét is biztosítja.