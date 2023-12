Cikkünk frissül!

Körözési listára vette Ukrajna az orosz ortodox egyház vezetőjét

Az ukrán belügyminisztérium pénteken felvette körözési listájára az orosz ortodox egyház vezetőjét – számolt be a Reuters hírügynökség. Kirill pátriárkát ugyanis azzal vádolják a biztonsági szolgálatok, hogy megsérti Ukrajna területi integritását, és támogatja a háborút.

Noha a Reuters szerint az intézkedés pusztán szimbolikus, emellett aligha fog sor kerülni letartóztatására – tekintettel arra, hogy az egyházi vezető Oroszországban tartózkodik –, az ukrán törvények értelmében, amennyiben belépne az országba őrizetbe kellene venni.

Ha bűnösnek találják az eljárás során, legalább tíz évnyi börtönbüntetésre is ítélhetik, de akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája a moszkvai Megváltó Jézus-székesegyházban tartott ortodox húsvéti istentiszteleten a 2023. április 16-ra virradó éjjel

Fotó: Szergej Vaganov / Forrás: MTI/EPA

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

Amerikának jobban megéri folytatni a háborút, mint abbahagyni

Az Institute for the Study of War (ISW) arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „sokkal nagyobb árat” fizethet, mint azt a legtöbben elképzelik, ha hagyja, hogy Oroszország győzzön Ukrajnában. Az amerikai szervezet hosszas értékelést adott ki arról, hogy Vlagyimir Putyin erőinek győzelme mit jelenthet az Egyesült Államok és általában a Nyugat számára – írja a Magyar Nemzet.

A Szibériai zászlóalj tagjai kiképzésen vesznek részt egy Kijev közelében lévő gyakorlótéren 2023. december 13-án

Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás: MTI/EPA

Az ISW szerint ha Oroszország győzni tudna, az azt eredményezné, hogy az USA-nak szárazföldi erőinek jelentős részét és nagyszámú lopakodó repülőgépet kellene Kelet-Európába telepítenie.

Ukrajna folyamatos nyugati katonai támogatása annak érdekében, hogy a vonalak ott maradjanak, ahol vannak, sokkal előnyösebb és olcsóbb az Egyesült Államok számára, mint hagyni, hogy Ukrajna veszítsen.

Mint írják, befagyasztani a konfliktust rosszabb, mint továbbra is segíteni Ukrajnát a harcban – ez egyszerűen időt és teret adna Oroszországnak, hogy felkészüljön egy újabb háborúra, hogy meghódítsa Ukrajnát és szembeszálljon a NATO-val.

A tlejes cikk ITT olvasható el.

Zelenszkij kiosztotta a feadatokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részt vett a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Lvivben tartott ülésén, ahol a kormány több tagjával együtt leosztotta azokat a feladatokat, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatoknak kell elvégezniük a háború sikeres lezárása, illetve Ukrajna euroatlanti csatlakozása sikeréhez.

Denisz Smihal miniszterelnök szerint Ukrajnának csaknem 2740 uniós jogi aktust kell átültetnie a nemzeti jogba az EU-csatlakozás érdekében.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. december 15-én az ukrán-magyar határszakaszon 6386 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5629 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 78 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt pénteken: