Tabukról értekezett Gyurcsány Ferenc a Facebookon nemrég közzétett bejegyzésében, amelyben figyelmeztetést küldött a Demokratikus Koalícióhoz (DK) csatlakozni kívánóknak - írja a Magyar Nemzet. Azt írta, pártjában két dolgot nem szabad csinálni. Ezek egyike a lopás, amit ahhoz hasonlított politikus esetében, mint amikor egy orvos megöli a beteget. A másik tiltott dolog egy ember sértegetése annak származása, hovatartozása vagy amiatt, „hogy ki kit és hogyan szeret”. Hozzátette, náluk „nincs zsidózás, cigányozás, négerezés […] románozás, b***zás”. Posztja végén azt is megemlítette, ezt azért kellett közzétenni, mert sokan jönnek hozzájuk.

Megdöbbentőnek hangzik a bukott kormányfő lopásról alkotott véleménye, ismerve kétes múltját. Az ügyészség mintegy másfél évtizeddel ezelőtt megállapította, hogy az exminiszterelnök cége, az Altus még 1995-ben megvett az államtól egy, a Parlament szomszédságában álló, Szalay utcai épületet. Néhány hónap múlva ezt egy állami tulajdonú cég bérbe vette tőle tíz évre. A vádhatóság megállapította, hogy az ingatlant átjátszották a bukott miniszterelnöknek, és így

felmerült a hűtlen kezelés gyanújára okot adó körülmény. Gyurcsány ezt csak azért tudta megúszni, mert a bűntett elévült, hasonlóan a Nomentana ügyéhez, ami a volt kormányfő fantomcégeként tevékenykedett. Ebben az esetben okirat-hamisítás bűncselekménye valósult meg.

Gyanús körülmények között jutott hozzá az exminiszterelnök a mosonmagyaróvári timföldgyárhoz is. Az akvizíció ellenértéke 705 millió forint volt, amiből hétszázmilliót hitelből fizettek ki, ehhez a kölcsönt a Magyar Hitel Bank folyósította. A bank igazgatósági elnöke akkor Gyurcsány anyósa, Apró Piroska volt. A bukott kormányfő tagadta az ellene felhozott vádakat és kijelentette, nem valósított meg olyan cselekményt, amit az ügyészség leírt. Az ügy elévülését firtató kérdésre adott válaszában

az ügyészséget vádolta meg elfogultsággal, mert szerinte a Polt Péter vezette szervezetről már akkor sem volt elmondható, hogy független és hiteles.

Hozzátette, az ügyészség szándékosan „szerencsétlenkedett” és húzta az időt, nehogy a bíróság előtt a „hamis, hazug állítását” bizonyítani kelljen.

A lopás mellett a cigányozás sem áll távol a Gyurcsány-párttól és annak híveitől.

Tavaly egy komlói DK-rendezvényen, amelyen a pártelnök felesége, Dobrev Klára is részt vett, a baloldali párt és vezetőinek hívei minősíthetetlen, rasszista hangnemben gyalázták az oda érkező roma ellentüntetőket.

A tiltakozók békés módon, molinókat feltartva adtak hangot nemtetszésüknek, kritizálva a Gyurcsány-pártot és az annak színeiben politizáló helyi polgármestert is. „Ezek nem is magyarok!” – ilyen és ehhez hasonló bekiabálásokkal illették a demonstrálókat, akik között megjelent Orsós Károly, a helyi cigány önkormányzat vezetője is.

Ami a zsidózást illeti: a Gyurcsány-párti Vágó István a közelmúltban arról beszélt, hogy nehezen viseli a „kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát”. Ezt azzal összefüggésben jelentette ki, hogy László Imrét, a DK újbudai polgármesterét megvédje, mivel a kerületvezető egy testületi ülésen arról beszélt, hogy szerinte Hitlert megérdemelten választotta az év emberének a Time magazin 1938-ban. A polgármester akkor úgy fogalmazott, Hitlernek az a munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta, méghozzá látványosan a világgazdasági válság után.

Idetartozik, hogy Gyurcsányék és a teljes baloldal támogatta a 2020-ban a szerencsi időközi választáson induló jelöltet, Bíró Lászlót, aki a közösségi médiában korábban „tetűcsúszdás” zsidó turistákról és „zsidóuzsora banktőkéről” értekezett, a fővárosra pedig „Judapestként” hivatkozott. A DK elnöke ezzel kapcsolatban korábban azt mondta, ugyan „iszonyatos mondatokat” mondott korábban Bíró László, de ahhoz, hogy hatalomra kerülhessenek, kell a Jobbik, Bíró László miatt pedig nem akarja feláldozni ezt a jövőt.

Boritókép: A „tetűcsúszdásokról" értekező Bíró László mellett kiállt a teljes baloldal (Fotó: Észak-Magyarország/Ádám János)