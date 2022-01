Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje szinte minden nap előáll egy megszorító ötlettel, nincs ez másként a rezsi, az energiaárak témája kapcsán sem. "Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni" – mondta Márki Zay. Merthogy szeretné megszüntetni. Azt is mondta: a rezsicsökkentés káros, mert "ennek iszonyatosan tovagyűrüző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is" – mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje arról az intézkedésről, amellyel minden magyar család havonta 32 ezer forintot spórol meg átlagosan.

Márki-Zay Péter ugyanakkor tudja, legalábbis tudni véli, hogyan kell rezsit csökkenteni valójában: fűtsenek kevesebbet az emberek – javasolta ezekben a hideg napokban. Egészen pontosan ezt mondta: „Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni."

A baloldali jelöltnek hasonló gondolatai voltak a benzinárakról is. "Amikor felment a kétszeresére a benzin ára, az okos amerikaiak nagy autók helyett kisebbet vagy hibridet vettek, és nem egyesével, hanem akár hárman mentek együtt munkába" – osztotta meg személyes tapasztalatait Márki-Zay a Blikkben, ezt javasolva a magyar családoknak is. A gondolat egyébként hasonlóságot mutat azzal az esettel, amikor a nyáron, egy nyilvános sajtóeseményen Karácsony Gergelynek kiáltott oda egy dugóban álló autós, a közlekedés ellehetetlenítésére panaszkodva. A főpolgármester ekkor csak annyit válaszolt: „szálljon ki az autóból", ha problémája van a dugókkal.

De visszakanyarodva Márki-Zay Péterhez. Ugyanebben az interjúban Gyurcsány jelöltje arról is vallott, hogy a Fidesz-KDNP jelenleg megteszi azt, ami szerinte lehetetlen. "A Fidesz-féle rezsicsökkentés fenntarthatatlan. Lehetetlen megállítani a világpiaci árakat a határon. A megoldás az épületszigetelés, megújuló energiatermelés és energiahatékonyság" – fogalmazott a baloldal jelöltje. "Mi Hódmezővásárhelyen 77 százalékkal csökkentettük az idősek otthonának rezsiköltségeit. Ezt energiahatékonysági fejlesztésekkel sikerült elérni: napelemek adják az áramot, napkollektorok termelik a melegvizet, falszigeteléssel és nyílászárócserével pedig csökkentettük az energiafelhasználást" – világított rá Márki-Zay Péter még december elején, egy megmosolyogtató Facebook-bejegyzésében. A hasonló kijelentések kapcsán rendre hozzátette, hogy az állampolgárok fogyasszanak kevesebbet, a kisebb mértékű fűtés kisebb rezsiszámlát eredményez.

A jó tanácsok mellett egyébként arra nincs válasza a jelöltnek, hogy a polgárok pontosan mikor, miből és hogyan tegyék energiahatékonnyá otthonaikat, a baloldalnak erre vonatkozó kidolgozott programja nem létezik.

Ami a lényeg: ahogy főnöke, Gyurcsány, ő maga is folyamatosan a rezsicsökkentés ellen kampányol.

Borítókép: Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Transparency International Magyarország konferenciáján egy VI. kerületi étteremben 2019. december 9-én.