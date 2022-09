Ingatlanajánló 30 perce

Élet 740 négyzetméteren? Nyulason áll a megye legdrágább, eladó háza!

Hatalmas alapterület, több, különálló épület és persze számos extra is részét képezi a legdrágább megyei ajánlatnak. A Nyulason kínált exkluzív otthon fotóinak jelentős része egyébként a fürdőt mutatja be, nem is csoda, akkora a helyiség, mint sokunk lakása. Egy biztos, mi szívesen beköltöznénk a luxus ingatlanba. És ön?

Eladó Debrecen egyik legkedveltebb környékén, Nyulason egy több generációs családi ház, ami 9 szobás, 5 fürdőszobás, 2 szintes, ráadásul tartozik hozzá egy 180 m2-es szuterén. A környék csendes, jól megközelíthető és rendkívül jó elhelyezkedésű. A telek egy 1440 m2-es alapterületű sarok telek. A telken két különálló ingatlan van, illetve egy hozzá tartozó fedett 60 m2-es garázs és ehhez tartozó 60 m2-es előtető. Az udvaron a hatalmas kert és egy 70 m2-es feszített víztükrű medence is található. A főépület 540 m2 alapterületű. A melléképület 190 m2 alapterületű, 2 szintes. A 60 cm-es falaknak köszönhetően rendkívül kedvezőek a rezsiköltségek. Befektetőknek, vállalkozásoknak, illetve nagycsaládosoknak jó megoldás lehet. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

