Nem volt válogatott

Petra nem véletlenül fogalmazott így, hiszen az a furcsa helyzet állt elő, hogy aki decemberig nem teljesítette az olimpiai A szintet, az nem számított válogatott versenyzőnek – még akkor sem, ha a váltó tagjaként szinte biztos helye volt az olimpián. Ez anyagilag is jelentősen befolyásolta a felkészülést, hiszen a szövetség a kiemelt sportolók edzését támogatta leginkább. – Nem vagyok válogatott versenyző, hiába voltam ott az összes nagy versenyen. Remélem, hogy az A szint megúszásával már hivatalosan is kerettag leszek. Ezt a versenyt kifizette a szövetség a váltótagságom miatt, de bízom benne, legalább egy edzőtábort még megkapok. Eddig a DSI Debrecennel, Dáviddal és apával – aki a legfőbb szponzorom – megoldottuk a felkészülést, de remélem a szintidő megúszása után kapok plusz támogatást, mert komoly segítség lenne – nyilatkozta Senánszky Petra, aki az olimpián tovább szeretné javítani a legjobb idején, ami ugye újabb magyar rekordot is jelentene egyben.