Véghezvitte, amit kitűzött maga elé Senánszky Petra, a DSI Debrecen úszófenoménja! A Mare Nostrum nemzetközi úszóverseny-sorozat harmadik, monte-carlói záró állomásán 24.57-el 50 méter gyorsúszásban nemcsak, hogy megjavította az addig is általa tartott magyar csúcsot, de egyben megúszta a kvalifikációs szintet is a párizsi olimpiára! – számolt be közösségi oldalán Kókai Dávid, a debreceni klasszis edzője.

Olvasóink nevében is gratulálunk a fantasztikus eredményhez!

Senánszky Petra újmahyar rekordot és olimpiai szintet úszott

Forrás: Kókai Dávid-archív

A többi magyar vonatkozású eredmény:

Milák Kristóf a világ idei második legjobb idejével nyert 200 méter pillangón . A szám olimpia bajnoka és világcsúcstartója 1:53.94 perces eredménnyel csapott a célba, a világbajnoki címvédő japán Honda Tomorut utasította maga mögé. Az ázsiai úszó nevéhez fűződik 2024 legjobb ideje, amelyet a doha vb döntőjében ért el 1:53.88-cal.

Burián Katalin bronzérmesként zárt 200 méter háton (2:12.63), Ugrai Panna 200 méter gyorson ötödik lett (1:59.62), 100 méter háton Kovács Benedek a hatodik (54.98), Jászó Ádám pedig a nyolcadik (55.12), helyen végzett, utóbbi 100 méter gyorson is nyolcaddiként csapott a célba (50.38).

A versenysorozat vasárnap zárul.