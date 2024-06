Mihalik Gergő szépen bontogatja szárnyait a Debreceni Egyetem hokicsapatában. Az U20-as válogatott jégkorongozó nemrég aláírta az Erste Liga 2024/2025-ös szezonjára szóló szerződését a fekete-fehér alakulatnál, adott hírt a DEAC honlapja.

– Számomra nem volt kérdés, hogy a következő időszakban is a DEAC színeiben szeretnék játszani – szögezte le a mindössze tizenkilenc esztendős reménység. – Örülök, hogy a jövőben is számítanak rám, és egy újabb évet kezdhetek meg a szülővárosom csapatában. Ezek mellett ez a klub kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a profi sport mellett az egyetemi tanulmányaimat is folytatassam. Boldog voltam, amikor a szezon végén az edzők elmondták, hogy a jövőben komolyabb szerepet szánnak nekem.

Eddig is sok lehetőséget kaptam, de szeretném bizonyítani, hogy a kemény mezőnymunka mellett több góllal és gólpasszal is hozzá tudok járulni a csapat sikeréhez

– nyilatkozta a csatár, aki az előző idényben 40 mérkőzésen nyolc kanadai pontot szerzett.

– Nagy reményekkel tekintek a következő szezon elé, és bízom benne, hogy remek csapat fog összeállni Debrecenben. Jó lenne, ha az alapszakaszban a liga élcsapatainak közelében tudnánk maradni, és hosszú rájátszással tudnánk zárni az évet. A kupában pedig nem lehet más a célunk, mint a legjobb négy közé kerülés – beszélt a várakozásairól Mihalik Gergő.