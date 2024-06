Január elején eldőlt, hogy a DVSC Schaeffler és a magyar válogatott egyik vezére, Vámos Petra az évről évre a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé jutó francia Metzhez szerződik. A kézilabdázó kivásárlása sporttörténelmi jelentőségű, hiszen korábban még sose fizettek Loki-játékosért. Ő a sportág női szakágának első olyan képviselője, aki a magyar akadémiai rendszer neveltjeként – a Debrecen előtt a balatonboglári NEKA csapatát erősítette – egy külföldi sztárcsapatnál folytatja pályafutását.

Vámos Petrának nagyon sokat köszönhetnek a debreceni szurkolók

Forrás: Napló-archív

Nagyszerű éveken van túl Vámos Petra

Vámos Petra a 2023/2024-es szezonban mindent megtett a DVSC csapatáért – utolsó debreceni éve kimondottan emlékezetesre sikeredett. A hajdúsági együttes ugyanis a Bajnokok Ligájában bravúrt bravúrra halmozott, többek között a nemzetközi elitsorozat két döntőbe jutott együttesét, a Győrt és a Bietigheimot is legyőzte, és végül a nyolcaddöntőig menetelt. A Lokomotív a hazai színtéren is jól teljesített, a Magyar Kupában csak egy góllal maradt le a fináléról, így végül a bronzérmet szerezte meg. A cívisvárosiak a harmadik kitűzött célt – hogy a bajnokságban is dobogón végeznek – ugyan nem érték el, ám nagyon közel álltak hozzá, ráadásul a Ferencvárost és a Győri ETO-t is rendre megszorongatták.

Vámos Petra a DVSC kézilabdacsapatának egyik húzóembere volt

Forrás: Napló-archív

Vámos Petra öt szezonon át 157 tétmeccsen ölthette magára a piros-fehér szerelést, összesen 543 gólig jutott és öt éremmel gazdagodott. Amíg a Lokit erősítette, a nemzeti együttesben is remekelt, 28 találkozón 90-szer talált az ellenfelek hálójába.

A 38-as mezszámot viselő irányítót május végén a Győr elleni bajnokit követően a Hódos Imre Rendezvénycsarnok közönsége hatalmas vastapssal búcsúztatta, a szurkolóknál és a játékosoknál egyaránt eltörött a mécses. Vámos Petra azonban nem szakad el teljesen a Lokomotívtól, hiszen a balszélső poszton szereplő testvére, Míra a következő idényben is a Vasutas keretét erősíti majd.

Szépen búcsúzott Debrecentől

Vámos Petra az idény végén a közösségi oldalán látható posztjaiban nyíltan is elbúcsúzott a klubtól, a csapattársaitól és a szurkolóktól. A sportoló a hivatalos Instagram-felületén először olyan fotókat tett közzé, amikor a többiekkel örömtáncot járt és a közönséggel együtt ünnepelt. A borítóképen az a pillanat van megörökítve, mikor Vámos Petra a búcsúmeccsén Ábrók Zsolttól, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjétől (jobbra) és a névadó szponzor nevében Szabó Pétertől, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetőjétől a Lokinál tett szolgálatáért egy emlékplakettet és egy csokor virágot vehetett át.

Megannyi élménnyel és rengeteg baráttal gazdagodtam az itt eltöltött idő alatt. Hálás vagyok amiért részese lehettem a klub életének és sikereinek. Most egy korszaknak vége, de Debrecent örökké a szívembe zártam.

– írta Vámos Petra a bejegyzéshez.