A Csóti Jusztina, Kocsis Anna Luca, Kerekes Gréta, Sulyán Alexa összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó jól futott, de nem jutott be a szerdai döntőbe a római szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság keddi versenynapján, számolt be az MTI.

Kerekes Gréta

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A magyar staféta nem a legjobb előjelekkel várhatta elődöntős futamát, miután reggel kiderült, hogy az egyéniben 100 méteren kilencedik, magyar csúcstartó Takács Boglárka nem tudja vállalni a szereplést, így helyére a 100 gáton elődöntős Kerekes Gréta került a csapatba.

A debreceni gátas az elmúlt években, így a tavalyi budapesti világbajnokságon is tagja volt a stafétának, ám mindig kezdőemberként futott, ezúttal viszont Takács helyén a felső kanyart kellett teljesítenie.

A magyar váltó keddi futásán összességében nem látszott az utolsó pillanatos csere, a bot szép váltásokkal ment végig és végül kifejezetten jónak mondható, 43.70 másodperces eredménnyel a futam ötödik helyén ért célba a csapat, összességében pedig a 11. helyen végzett.

A futás után fáradtan, de elégedetten értékelték a kvartett tagjai a versenyt, kiemelve, hogy minden nehézség ellenére sikerült jól teljesíteniük és az időeredményük is kifejezetten erős lett.

„Voltak hátráltató tényezők, de azt hiszem, kihoztuk ebből a helyzetből a legtöbbet, így nem lehetünk elégedetlenek” - mondta az MTI-nek Csóti, míg Kocsis Anna azt emelte ki, hogy őt személy szerint meglepte az idejük, mert előzetesen gyengébbre számított. „Nagyon örülök ennek az eredménynek. Úgy különösen, hogy két éve 44.13-at mentünk az Eb-n. Az talán picit bosszantó, hogy két éve ezzel a mostani időnkkel simán döntőbe lehetett volna jutni, de hát megy előre a világ és nekünk is tartanunk kell a lépést.”

Az utolsó pillanatban tudta meg Kerekes Gréta, hogy futnia kell

Kerekes Gréta reggel tudta meg, hogy Takács Boglárka helyett futnia kell, és elmondta,

azért izgult egy kicsit, mert hat éve nem kapott verseny közben váltóbotot, első emberként mindig csak adta. A gáton az olimpiai indulásért küzdő debreceni sprinter viszont azt is elárulta, hogy ez volt karrierje utolsó váltófutása nagy versenyen.

„Én nagyon elégedett vagyok a futással, a csapatéval és a sajátoméval is. Nem gondoltam volna, hogy a tegnapi két futás után ma ilyen jól helyt tudok állni, ráadásul nehéz éjszakám és nehéz reggelem is volt, de a csapatért mindent megtettem és örülök az eredménynek” - nyilatkozott a hétfőn 200 méteren az előfutamban, majd az elődöntőben is szerepelt Sulyán.