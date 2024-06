Az MVFC Berettyóújfalu hosszú idő után a 2023/2024-es idényben lemaradt a bajnoki döntőről. A futsalcsapat nagyot küzdött, de a Nyíregyháza ellen végül nem sikerült kivívnia a mindent eldöntő, ötödik mérkőzést a 3. helyért folyó párharc negyedik összecsapásán. Ez a vereség pedig azt jelentette, hogy a piros-fehérek még a dobogóról is lecsúsztak. A hajdúságiak ráadásul a Magyar Kupában sem jutottak el a fináléig, hiszen az elődöntőben 4–2-re kikaptak a végül idén is két aranyéremmel záró Haladástól.

A berettyóújfalui futsalcsapattól Matheus is eligazol

Forrás: Napló-archív

A vezetőedző személye változik

Mint korábbi cikkünkben olvashatták, a klub háza táján több nagy változást is ígértek. Június elején kiderült, hogy Trencsényi Jánostól a korábbi sikeredző, Turzó József veszi át az irányítást. Múlt héten pedig a gárda hivatalos Facebook-oldaláról az is kiderült, hogy öt játékos is elhagyja a berettyóújfalui bázist.

A játékoskeret is átalakul az MVFC futsalcsapatánál

A brazil Da Silva Ferreira Matheus két és fél év után távozik. A légiós ezalatt 77 meccsen jutott szóhoz, és 57 gólig jutott. A szezon végén lejáró szerződését a klub vezetése nem szándékozott meghosszabbítani.

A szintén brazil származású, de már magyar állampolgársággal is rendelkező Rafinha hét évnyi munka után döntött a váltás mellett, a döntését pedig a vezetők elfogadták. A Rafa becenévre hallagató játékos az MVFC színeiben 213 mérkőzésen lépett pályára, összesen pedig 124 gólt szerzett. Értesülésink szerint a sportoló iránt a Nyíregyháza élénken érdeklődik.

A tél elején érkező argentin Facundo Schustermann szerződése nyárig tartott, de a kontraktust a felek nem hosszabbították meg. A futsalos 17 találkozón lépett pályára, ezalatt 8 találatig jutott.

A távozók sora Erdei Kristóffal

és Erdei Szabolccsal zárult. Az ikrek 2012 óta futballoztak Berettyóújfaluban – két szezont játszottak a felnőtt csapatban, ahol mindketten közel ötven meccsen kaptak szerepet.