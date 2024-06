Nagy sikereket értek el

Turzó József korábban már több szezont is eltöltött a klubnál, 2011-től 2016-ig volt a Mezei-Vill edzője. Ez az öt év érmekben igen gazdag volt, 2014-ben megnyerték a Magyar Bajnokságot (kizárólag fiatal, magyar játékosokkal, majd a BL-ben is a legjobb 16-ig meneteltek, ahol a Barcelona otthonában véreztek el), ezüstérmet háromszor szereztek. A Magyar Kupa is szép eredményeket értek el, abból az időszakból egy arany- és egy ezüstérmet írhattunk fel a nevük mellé, de a szuperkupában is gazdagodtak két ezüst medáliával.