A héten véget ér a várakozás, elkezdődik a 2024-es németországi Európa-bajnokság. A torna nyitómeccsét pénteken a házigazda németek a skótok ellen vívják 21 órától. A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 15 órától Svájccal találkozik Kölnben. A meccset megelőzően nagyjából kirajzolódni látszik, kikre fog a kezdőcsapatban számítani Marco Rossi. Az egyik kérdéses poszt épp a jobb bekk pozíciója, ahol Nego, Bolla és Botka Endre lehet az olasz szakember megoldása.

Európa-bajnokság: Bolla Bendegúzra is számíthat a kapitány

Forrás: Napló-archív

Európa-bajnokság: Jól szeretnék kezdeni a tornát

Volt olyan időszak az elmúlt esztendőkben, amikor Bolla Bendegúz szerepe megkérdőjelezhetetlennek számított a védelem jobb oldalán. Minden várakozás szerint a közelgő kontinenstorna előtt azt lehet állítani, Nego lehet a megoldás. Ugyan a Le Havre játékosa a Nagyerdei Stadionban nem lépett pályára kisebb sérülés miatt, nincs kizárva, hogy bevethető lesz Svájc ellen. Ha azonban mégsem, Bolla lehet, aki helyettesítheti „Lajost”. A hátvéd portálunknak úgy fogalmazott, rengeteget dolgozott a válogatott meghívóért és reméli, szerepet is kaphat az Európa-bajnokságon. – A svájciak is látták az eredményeinket, ők is tudják, nem írhatnak le minket.

Az elmúlt időszakban több interjút is adtam, ők azt mondták, papíron Svájc az erősebb, én pedig úgy feleltem, azt már borítottuk néhányszor.

Szeretnénk a földön maradni, és csak saját magunkra koncentrálni. Az a célunk, hogy továbbjussunk a csoportból, ennek nem kell tehernek lennie, inkább ez egy szép kihívás – nyilatkozta a védő.

Gazdag Dánielre is számíthat a kapitány

Gyakorlatilag nem létezik olyan rekord, amelyet még ne döntött volna meg Amerikában Gazdag Dániel. A Philadelphia Union légiósa remekül kezdte az MLS-es időszakát, s a mögöttünk hagyott szezonban is jól teljesített. A támadó a debreceni felkészülési találkozón is pályára lépett, s voltak szép megoldásai a meccsen. Gazdag elmondta, reméli minél jobban teljesítenek majd a tornán. – Szerintem nagyon erős csoportba kerültünk. A németek mellett a svájciak és a skótok futballistái is remek bajnokságokban pallérozódnak.

A házigazdák ellen jól teljesítettünk az elmúlt esztendőkben, de más edzőjük van, biztosan fel lesznek spanolva, nekünk pedig koncentráltnak kell lennünk. Tovább szeretnénk jutni a kvartettből, így fogunk elutazni Németországba.

Talán az egyik legnagyobb erősségünk, hogy nagyon összetart a csapat, szerintem még nem is voltam ilyen öltözőbe. Igyekszünk mindent megcsinálni, amit a mester kér, reméljük, a jövőben is ülni fognak az elképzelései – fogalmazott a futballista.