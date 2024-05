Labdarúgó vármegyei I. osztály, 26. forduló

Egyeki SBSE–Balmazújvárosi FC 0–5 (0–0)

120 néző. Vezette: Karsai B. (Faragó F., Dr. Kiss A.)

Egyeki SBSE: Magi M.(Pap Z.), Kun R., Novinics M., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Katona Cs.(Kardos D.), Kecskés G.(Kiss A.), Kardos M., Torma S., Csala R.(Illés P.). Edző: Farkas Zoltán

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Veres Z.(Szabó Sz.), Nagy L.(Éder B.), Rőth A., Rizán Zs.(Harangi N.), Domán P.(Somogyi S.), Galla P., Kerekes B.(Kerekes B.),Kerek B., Fodor T., Kovács M. Edző: Rákos Csaba

Gól: Fodor T., Veres Z., Somogyi S., Szabó Sz., Kerek B. Jók: Novinics M., Magi M., mindenki

Farkas Zoltán: Kiegyenlített első félidő után a vendégek bedaráltak bennünket második félidőben. Ilyen arányban megérdemelték. Sajnos nem sikerült szépen zárni a szezont.

Rákos Csaba: Sikerült győzelemmel zárni a szezont egy meggyőző mérkőzésen. A csapat tavasszal odatette magát, igyekeztünk felzárkózni a középmezőnyhöz. Ez most ennyire volt elég. Mindenkinek kellemes nyaralást és a nyári felkészüléshez is sok sikert kívánok!

BUSE–Hajdúsámsoni TTISZE 1–6 (0–3)

100 néző. Vezette: Juhász D. (Tóth G., Borkó Z.)

BUSE: Virányi G., Trencsényi J., Korcsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán A.(Nagy R.), Magyari Cs., Duró D., Ékes G.(Nagy R.), Nagy I.(Jancsó A.). Edző: Szitkó Róbert

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Tóth B., Győri R.(Kanalas Cs.), Nagy I.(Gergely D.), Virág T., Bartha Z., Horváth T.(Tóth B.), Komjáti D., Bordás Á.(Kiss L.), Szabó P., Éles M. Edző: Tamás Márk

Gól: Duró D., illetve Bartha Z.(2), Nagy P., Nagy I., Éles M., Virág T. Jók: Mindenki. Kiállítva: Békési D.

Szitkó Róbert: Jobb volt ma az ellenfelünk, megérdemelten vitték el a három pontot. Sajnos nagyon elfogytunk a szezon végére, és ez ma látszott meg a legjobban.

Tamás Márk: Az utolsó bajnokin minden kijött, amit tanultunk, így egy fölényes győzelemmel zártuk a bajnokságot.

Monostorpályi SE–Nyíradony VVTK 1–0 (0–0)

150 néző. Vezette: Gálfi F. (Dr. Kiss A., Gajdics Z.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Cseh N.(Nagy M.), Nemes E.(Ménes M.), Nagy Sz., Gyügyei Z., Rácz Zs.(Bodnár L.), Sós D., Pataki Zs., Bacsó A.(Illés D.), Szilágyi A., Kónya M.(Kertész T.). Edző: Bereczky Bence

Nyíradony VVTK: Rácz T., Szilágyi Z.(Vass G.), Gyurina J., Tömöri L., Perényi R.(Illés G.), Nagy K., Bacskai A., Szabó B.(Gáll F.), Bara M.(Kiss G.), Németi M., Ignáth T. Edző: Gyurina János

Gól: Gyügyei Z.

Bereczky Bence: Vége a bajnokságnak, ilyenkor összegezni szokás, de ránk vár még a megyei kupadöntő és az osztályozó. A pohár félig tele, szeretnénk csordultig tölteni. A Hosszúpályi albérlet igazi katlan lett a szezon végére, tizenháromból tizenhármat behúztunk, ma is remek hangulat volt. Köszönjük zseniális szurkolóinknak a támogatást. Én személy szerint szeretném megköszönni Nyilas Józsefnek az elképesztő támogatást, Horog Csabinak, hogy két helyen is helyt állt, szakácsainknak, rendezőinknek a segítséget, és nem utolsó sorban játékosaimnak az egész éves hozzáállást. Jó pihenést kívánok a nyárra mindenkinek, bízom benne, hogy jövőre eggyel magasabb osztályban folytatjuk! Ha ne adj, isten nem sikerülne, a vármegyei sportbarátoknak van egy rossz hírem: visszatérünk Monostorra és erősebbek leszünk, mint valaha! Gáll Feri futball legendának köszönjük a sört!

Gyurina János később nyilatkozik!

Létavértes SC–Hajdúböszörményi TE 1–1 (1–1)

90 néző. Vezette: Csiszár K. (Nagy L., Nagy R.)

Létavértes SC: Fekete S., Demján J., Szabó Zs., Zurbó B., Papp Z.(Laczkó I.), Kontor B., Ujvári M., Gulyás P., Vida F., Rózsa N., Bora Z. Edző: Papp Sándor

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B., Zubora T., Pásztor D.(Gyarmati Z.), Hódos B.(Hajdu Á.), Forgó P., Sallai Cs., Sándor K., Szekeres Á., Borbély M., Kovács Á.(Mizsei Sz.). Edző: Balogh József

Gól: Zurbó B., illetve Szekeres Á.

Papp Sándor később nyilatkozik!

Balogh József: A mai mérkőzésen nagyon nagy leckét kaptunk Létavértes csapatától. Motiválatlanul és enerváltan játszottunk ma, így nem is szolgáltunk rá a három pontra. Gratulálok az ifi csapat bajnoki címéhez!

Aqua-General Hajdúszoboszló–Hajdúnánás FK 3–0 (2–0)

150 néző. Vezette: Nazsa T. (Karsai B., Czinege T.)

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Bogár M., Kónya Cs., Gomes S.(Goncalves I.), Székelyhidi S.(Dobi B.), Tóth L.(Bodnár A.), Plókai G., Szathmári Zs., Tövisháti M., Éles Z., Bucz B.(Pallagi J.). Edző: Szabó László

Hajdúnánás FK: Urbán G., Papp L.(Qurikó M.), Csatári D., Pelles G., Andorkó S., Újvári Zs., Lakatos N.(Kompár B.), Fodor J.(Kiss L.), Tóth B.(Oláh P.), Szilágyi P.(Kéki L.), Bohács B. Edző: Daróczi Péter

Gól: Tóth L.(2), Bucz B. Kiállítva: Plókai G., illetve Andorkó S.

Szabó László: Gratulálok a csapatomnak a 3. helyhez! Nagyon szép teljesítményt nyújtottak egész évben. Mi rúgtuk a legtöbb gólt, mi kaptuk a legkevesebbet. A gólkirály Tóth Lajos is a mi játékosunk. Az ő teljesítménye extra volt, ahogy az egész csapaté.

Daróczi Péter: Köszönöm mindenkinek, aki a szezonban végig kitartott a csapat mellett. Ez a mai mérkőzés nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Büszke vagyok, a játékosaimra, sajnálom, hogy Azahriah elvitte a showt!

Sárréti DSK–Bestrong SC 4–2 (3–1)

300 néző. Vezette: Forgács K. (Vadon T., Dr. Kozma M.)

Sárréti DSK: Kiss B., Kiss Cs., Kiss N.(Mezei Gy.), Kántor T., Vass Á., Hajdu Zs.(Jenei B.), Jámbor M.(István B.), Nagy L., Kiss D., Domonkos A.(Burkus D.), Nagy M.(Dan J.). Edző: Szabó Lajos

Bestrong SC: Csáki M., Hermann D., Barabás Z.(Tóth G.), Molnár Z.(Molnár P.), Felföldi L., Haraszin Zs., Katona Z., Sütő B.(Mondok D.), Vietorisz Á., Virág B., Ferenczi T.(Tar G.). Edző: Köstner Tamás

Gól: Vass Á., Kántor T., Nagy L., illetve Katona Z.(ö.g.), Molnár Z., Vietorisz Á. Jók: Mindenki, Nagy László a mezőny legjobbja

Szabó Lajos: A mai napon három csapatnak is saját kezében volt a sorsa, hogy a maradék két érmes helyet megszerezze. Nagyon örülök annak, hogy az egyik mi voltunk. Az egész bajnokság során erőn felül teljesítettünk. A bronz volt a kitűzött cél, de úgy gondolom, isten segedelmével az ezüstre is ráérdemeltünk. Az udvari fociról mindent elmond az utolsó 14 bajnoki évben 10 érmet szereztünk, ami szerintem egyedülálló Hajdú-Bihar vármegyében. Szeretnénk megköszönni minden egyes támogatónak, lelkes szurkolóinknak és az egyesületben dolgozó vezetőknek a töretlen kitartását. Ezen az úton fogunk továbbhaladni a jövőben is! Szeretnénk komoly hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésére. Lehetőségeinkhez képest, úgy gondolom, kihoztuk a maximumot a csapatból. Jámbor Máténak mielőbbi gyógyulást kívánunk! Sok sikert a Bestrong csapatának! Rendkívül örülünk a megérdemelt ezüstéremnek. Igyekszünk az egyesületet komoly beruházásokkal fejleszteni. Egy kis műfüves pálya építése nagyon sok problémánkat megold. Hasonló sikereket kívánok a csapatnak a jövőben! Hajrá Udvari!

Köstner Tamás: A mai mérkőzésen mindent megtettünk, hogy ponttal távozzunk Sárrétudvariból, ám az átlagosnál balszerencsésebb gólokat kaptunk, így a tervünk nem jött össze. Gratulálok a Sárrétudvari csapatának a győzelemhez és az ezüstéremhez! Köszönjük a vendéglátást nagyon finom volt a pörkölt.

Nagyrábé Petőfi SK–DEAC II 0–3 (0–1)

80 néző. Vezette: Kövér T. (Nagy A., Árva A.)

Nagyrábé Petőfi SK: Aranyi T.(Jónás B.), Kovács A., Bacsó A., Szőke M., Vincze G.(Balajti T.), Kocsis L.(Csirkés I.), Asztalos G.(Mészáros I.), Szmáhin D., Fodor N., Jánosi B., Spitzmüller L. Edző: Bende Tibor

DEAC II: Janovits H.(Polyák F.), Bencze Z.(Samad A.), Kelemen Zs.(Dobos Á.), Dari B., Nagy A.(Molnár L.), Zahuczky B.(Szabó M.), Sinyi T., Grecskó M.(Kiss M.), Pinczés K., Molnár M., Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Kelemen Zs., Sinyi T., Pinczés K.

Bende Tibor: Ugyan nincs kieső, de a képzeletbeli vonal fölött maradtunk az első vármegye egyes évünkben. Lehet ez meg több és szebb, de többet is kell tennünk érte. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak és köszönöm minden játékosnak az egész éves munkáját, amely sokszor erőn felüli volt. Jó pihenést kívánok mindenkinek!

Katona László később nyilatkozik!