Az 5. helyen végzett a 2023-/24-es NB I-es bajnokságban a DVSC, amely a mezőnyben a legtöbb „fiatalpercet” mondhatja magáénak. A szereplésről Makray Balázs cégvezető beszélt a dvsc.hu-nak.

Makray Balázs szerint folyamatosan építkezik a DVSC

– Úgy gondolom, hogy reálisnak nevezhető az ötödik helyezés. Ha körülményeket vesszük alapul, illetve azt, hogy a pontvadászatban melyik csapat hogy szerepelt, akkor a teljesítmény összességében valóban reálisnak titulálható. Nem mondom, hogy nem lehetett volna kicsivel jobb, de valószínűleg ugyanúgy lehetett volna gyengébb is. Nagyjából most ott vagyunk, ahol gondoltuk, hogy leszünk ennek a szezonnak a végén. Sokszor hangsúlyozom – és tudom, hogy nehéz ezt vérbeli Loki-szurkolóként befogadni –, a tavalyi dobogós szereplésünk nem a realitást tükrözte. Megérdemelt volt, mert kihasználtuk a lehetőséget, de a realitás akkor sem a 3. hely volt.

Építkezünk, sok mindenben látszik előrelépés a klubnál, legyen az például a jövőnek szóló átigazolási politika, vagy a fiatalok beépítésének folyamata.

Azt is látni kell, ha a speciálisan szoros magyar mezőnyben egy klub megcélozza a dobogót, nem biztos, hogy minden évben sikerrel jár. A most ellőttünk lévő együttesek közül háromnak a mienknél jóval nagyobb a költségvetése, és ők sem tudnak minden idényben az első háromban végezni, lásd a Fehérvár vagy a Puskás tavalyi szereplését – nyilatkozta Makray Balázs., aki a jövőről is beszélt.

Fejlődni szeretne a Loki

– Összességében úgy érzem, szisztematikusan építkezünk, ott tartunk, ahol tartanunk kell. Nyilván a nyári alapozás nagyon fontos lesz, hiszen a télen érkezett játékosok közül kettőt sérülésből vissza fogunk kapni, a két fiatal, Szuhodovszki Soma és Kocsis Dominik pedig az első teljes nyári felkészülést csinálhatja végig a csapattal, már a debreceni tapasztalataikat felhasználva.

A következő pontvadászatban próbálunk jobbak lenni, de nyilván az ellenfeleknek is hasonló céljaik vannak.

Fejlődnünk kell, a támadásbefejezés hatékonyságán javítani, igyekszünk előrébb lépni a 2024/25-ös szezonban. És ugyebár még ott van a titkos álmunk: jó lenne egyszer kupadöntőt játszani a Puskás Arénában… – mondta a DVSC Futball Zrt. cégvezetője.