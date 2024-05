Néhány hét múlva kezdetét veszi a 2024-es Európa-bajnokság, amelynek ezúttal Németország ad otthont. Ahogy húzgálják a napokat a futballszurkolók, egyre csak nő az izgatottság. Vajon mit érhet el a Szoboszlai Dominik vezette magyar csapat? Továbbjutunk-e a csoportból? Milyen lesz a hangulat? Milyenek a csoportellenfelek? Megannyi kérdés, s többek között egy debreceni barátságos válogatott meccs is megelőzi a kontinenstornát. Erről kérdeztük Herczeg András mesteredzőt.

Herczeg András szerint Szoboszlai Dominik formája is fontos lesz az Eb-n

Forrás: NS-archív

Európa-bajnokság: Herczeg András jellemzi a magyar gárdát

Szerencsére az elmúlt évek, s lassan évtizedről is beszélhetünk – remélhetőleg –, hemzsegnek a magyar sikerektől. A pozitív megítélésnek több összetevője van, elég csak Marco Rossi személyéről, az összetartásról, a kvalifikációról és a közben egyéniségekből klasszissá érett labdarúgókról beszélni. Ugyan melyik magyar drukker ne tudná fejből sorolni a válogatott sztárjait? Gulácsi, Orbán, Sallai, Kerkez, Szoboszlai, Varga, Schaefer…

A DVSC sikeredzőjét, Herczeg Andrást arra kértük, jellemezze a magyar válogatottat, kik lehetnek azok, akik villoghatnak a tornán, továbbá milyen eredményt vár a nemzeti együttestől. – Ahogyan mindig, most is azt mondom, bízzuk a szövetségi kapitányra a döntést. A kapusoknál például két kiváló hálóőrünk van, de biztos vagyok benne, hogy ezt a „kellemes” kérdést jól fogja megoldani Marco Rossi. A védelemben, ha mindenki egészséges lesz, valószínűleg a Lang–Orbán–Szalai trió fog játszani. A szárnyvédőket vizsgálva, Bolla és Nego is remek labdarúgó, ahogyan a másik oldalon Kerkez Milos és Nagy Zsolt is. A közepén Schaefer és Nagy is fontos tagja a válogatottnak, ahogyan elől Szoboszlai–Sallai és Varga Barnabás is.

A válogatottunknak a legnagyobb erőssége mégis, hogy csapatként nagyon egyben vagyunk, ez lehet az egyik legfontosabb tényező. Ez a csapat többször is bizonyította, bárkivel képesek felvenni a versenyt. Remélem, ez az Eb-n is így lesz

– kezdte a szakember. Herczeg András kiemelte, több olyan futballistánk van, aki igazán nagy játékossá válhat a kontinenstornán.

Kiegyensúlyozott az Eb-csoport

A tavalyi esztendőben kisorsolták az Európa-bajnokság csoportkörét, amelyben a magyar labdarúgó-válogatott az „A” jelű kvartettben kapott helyet, a házigazda Németországgal, a rutinos Svájccal és a kissé „lesajnált” Skóciával együtt. Ránézésre sem tűnik könnyű csoportnak a mieinké, de a torna előtt a nyolcadik legerősebb válogatottnak taksálták Szoboszlai Dominikékat. A németeket nem kell bemutatni senkinek, még annak ellenére sem, hogy a legutóbbi néhány világeseményük nem sikerült éppen fényesre. Herczeg András úgy fogalmazott, nagyon kiegyensúlyozott a kvartett, de bízik a továbbjutásban

Abból semmiképp sem lehet kiindulni, hogy a németek ellen jól szerepeltünk az elmúlt meccseken, nem bízhatjuk el magunkat. A svájciak nem voltak annyira magabiztosak a selejtezők során, de őket sem szabad leírni, hiszen minden nagy világeseményen ott voltak az elmúlt évtizedekben. A skótok játékosai pedig a Premier League-ben edződnek, s jó páran a Championshipben

– pallérozódnak.

– Egyik meccs sem tűnik olyannak, hogy hátra lehetne dőlni. Abban biztos vagyok, hogy Marco Rossi és a stáb megfelelően fel fogja készíteni a fiúkat. A szurkolóink pedig a világ legjobbjai! – fogalmazott a DVSC legendás trénere. A szakember kiemelte, bízik benne, hogy tovább tudunk jutni a csoportból.

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin) Styles Callum (Sunderland AFC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC) Mocsi Attila (Rizespor) Tóth Balázs (Fehérvár FC) Vancsa Zalán (Lommel SK) Vécsei Bálint (Paksi FC)

A magyar labdarúgó-válogatott felkészülési meccsei: