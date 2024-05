A debreceni első mérkőzéshez hasonlóan Sopronban sem övezte túl nagy érdeklődés a 7. helyért folytatott párharcot, ám az igencsak foghíjas lelátók ellenére is mindkét együttes nagy energiákkal kezdte a találkozót. Az első percben Drenovac kosaraira Gill válaszolt, ám ezt követően Griffin vezérletével sorozatban hét pontot dobott a házigazda (9–4). Buljevic és Williamson centerezéseinek köszönhetően a negyed második felében kettőre zárkózott a DEAC, s bár többször is átvehették volna a vezetést, Sidibe kettő plusz egyes akciójával ismét elléptek a hazaiak, sőt Fazekas és Sitku hárompontosaival a játékrész végére tíz pontra növelték előnyüket (24–14).

Potyogtak a kosarak a második etap kezdetén, a dobópárbajból igazán egyik fél sem tudott előnyt kovácsolni, Tadics és Mócsán triplái után Gasper Potocnik látta jobbnak kikérni első taktikai szünetét (36–26). Mindkét fél területvédekezéssel igyekezett lelassítani ellenfelét, mely a dunántúliaknak sült el jobban, Griffin hárompontosa, Nichols két középtávolija és Molnár ziccere után pedig kialakult a mérkőzés addigi legnagyobb különbsége (49–32). A negyedet ugyan Mócsán dudaszós távolija zárta, de az öltözőbe így is 14 pontos soproni előnnyel vonulhattak a felek.

Nem jött össze a végjáték

A fordulás után leült a játék, rengeteg üres dobást hibázott mindkét együttes. A holtpontról a Debreceni Egyetem mozdult el hamarabb, Williamson faulttal együtt értékesített kettese, és Mócsán triplája után rég nem látott közelségbe kerültek (53–47). A hazai időkérés után Gill törte meg a hazaiak rossz sorozatát, de Mócsán és Drenovac dupláinak köszönhetően már csak négy volt közte. A negyed hajrájában az SKC újra elkapta támadásban a fonalat, két hárompontost is értékesítettek, de a hajdúságiak hat pontot így is lefaragtak félidei hátrányukból (65–57).

Williamson távolijával indult a záró felvonás, de Gill zsákolásával és Csendes büntetőivel hamar újra kétszámjegyűre nőtt a különbség. A második félidőben Mandics ugyan már nem adott lehetőséget az érezhetően motiváltságát vesztett Edwin-Buljevic párosnak, ám ennek ellenére is szépen tartotta magát a DEAC, öt perccel az órán Garamvölgyi kosara után még mindig volt esély a győzelemre (74–67).

Két perc volt már csak hátra mikor Tadics átdobta a soproni zónát, majd egy sikeres letámadás után újra megtette ezt, így látótávolságon belülre kerültek a fehér-feketék (80–77).

Nichols kosarára Czermann válaszolt azonnal, Fazekas betörése után pedig Mócsán süllyesztett el egy triplát fél perccel a vége előtt (84–82). Ezt követően Tadics szerzett labdát, majd végigrobogott a pályán és kiegyenlített. Tíz másodperccel a vége előtt Nichols faulttal együtt dobta be ziccerét, és mivel a keze sem remegett meg, így újra az egyenlítésért támadhatott a DEAC. A Mócsánnak szánt bedobást azonban megszerezték a hazaiak, Gill pedig bezsákolta az ajándék labdát, így a csapatkapitány dudaszós hármasa már csak a szépítésre volt elég.

A Debreceni Egyetem ezzel a nyolcadik helyen zárta a szezont, s bár a ZTE elleni heroikus negyeddöntő után igencsak összeesett a játék, a szezon utolsó félidejével sikerült jó szájízzel zárniuk az idényt.