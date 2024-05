Csütörtökön futótűzként terjedt a hír, miszerint két esztendő múlva Budapest ad otthon a klubfutball legrangosabb eseményének, a Bajnokok Ligája fináléjának. A futballszurkolóknak aligha kell ecsetelni, mekkora dolog egy BL-döntő, most mégis arra vállalkozunk, a számok nyelvén mit jelent ez, mekkora előrelépés az esemény a honi labdarúgásnak, illetve azt is górcső alá vesszük, a Nagyerdei Stadion mikor rendezhet egy ilyen vagy ehhez hasonló finálét.

BL-döntő: Dénes Ferenc szerint minden adott a remek lebonyolításhoz

BL-döntő: Fontos volt az idáig vezető út

Emlékezzünk vissza a 2010-es évekre, milyen stadionok voltak Magyarországon. Gyakorlatilag a Puskás Stadionon kívül nem létezett olyan sportkomplexum, amelyben lehetett volna rangos találkozókat rendezni. Egyébként a régi Népstadionnak is voltak hiányosságai, hiszen a felső szektorokat nem lehetett megnyitni, hiszen fennállt az omlásveszély. Példának okán, egyes források szerint amikor a DVSC a Bajnokok Ligájában szerepelt, csak az UEFA külön engedélyének köszönhetően játszhatott ott a Debrecen. Portálunk Dénes Ferenc sportközgazdászt kérte fel, aki egyebek mellett a Debreceni Egyetemen is oktat, hogy az idáig vezető útról mit érdemes tudni? A szakember úgy fogalmazott, rendkívül örömteli, hogy hazánk ad otthont egy ilyen eseménynek, de ehhez elengedhetetlenek voltak az új sportlétesítmények. – Egy társadalmi vita van arról, hogy kellettek-e a stadionok? Nekem is vannak emlékeim a régi Népstadionról, de össze sem lehet hasonlítani az új komplexummal.

A kormánynak volt egy stadionépítési programja, amely azért is jó, mert a futball popkulturálisan is kiemelkedő helyen van. Szerencsére napjainkban már van egy olyan arénánk, amely minden igénynek megfelel egy BL-döntő megrendezéséhez.

Magát a Puskást is ezeknek megfelelően építették meg, s csak idő kérdése volt, hogy mikor kapjuk meg a rendezési jogot. A magyar sportdiplomácia is rengeteget fejlődött az elmúlt években. Azt sem szabad elfelejteni, hogy minden ranglétrán végigment a Puskás Aréna, hiszen rendeztünk UEFA szuperkupa-döntőt, EL-döntőt és Eb-meccseknek is otthont adott a létesítményt – kezdte.

A sportturista a legjobb turista

A sportérték mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni az anyagi oldalát sem egy BL-finálénak. A budapesti Bajnokok Ligája döntő rengeteg turistát hoz magával a magyar fővárosba. Az előző esztendőben Isztambulban volt az esemény és kiderült, átlagosan három éjszakát maradtak a szurkolók és nagyjából fejenként 855 eurót költöttek. Arról nem is beszélve, hogy az összes hotel és RBNB vélhetően telt házzal fog üzemelni. A szakember a Haonnak elmondta, elképesztő összegekről beszélünk egy finálé kapcsán, amellyel tovább vihetik a magyar futball jó hírét. – A tavalyi esztendőben Törökországban volt a finálé és azt a kimutatást láthattuk, hogy Isztambul gazdaságára 75 millió eurós hatást gyakorolt. Körülbelül erre lehet számítani Budapesten is, de az sem kizárt, hogy akár a 100 milliós összeget is eléri a város.

Egyrészt érdekes, mennyi turista jön. Jegyet nem lesz egyszerű venni, hiszen az UEFA árulja a tiketteket, de nagyjából 20-30 ezer jegyet vásárolhatnak a magyarok.

Körülbelül 80 és 120 ezer turista fog érkezni, amely több mint a stadion kapacitása, de Budapestet sokan szívesen megnéznék. A sportturista az egyik legjobb turista, hiszen körülbelül háromszor annyi pénzt költ, mint egy átlag – fogalmazott a szakember, majd hozzátette: országimázs szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, hogy Budapesten rendezik a finálét.

A Nagyerdei Stadion rendezhet BL-döntőt?

A legtöbb debreceni futballszurkolót azonban biztosan az is foglalkoztat, hogy a fantasztikus Nagyerdei Stadionban lehet-e bármilyen sorozat (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencia liga) fináléját megrendezni. A kérdésre a válasz egyszerűen az, hogy elméletben igen, ám gyakorlatban sokkal nehezebb lenne a kivitelezés. – Az egyik legfontosabb követelmény, hogy legyen elég szállás a turistáknak. Hatalmas rajongója vagyok Debrecennek, remek fejlesztések mentek végbe az elmúlt években, de ezeknek a vendégeknek szó szerint a luxus kell.

Ezt úgy kell érteni, hogy öt és hat csillagos szállodáknak kellene lennie, de ami itt a legnagyobb kérdés, hogy milyen tervei vannak a város vezetőségének? Ha megépülnének ezek a szállodák, a későbbiekben ki tudnák-e használni ezeket.

Azt vallom, hogy nagyon erős a sportdiplomáciánk, de amennyiben jól sikerülne a budapesti finálé, lehetne reménykedni a debreceni rendezésben mondjuk egy EKL-döntő esetében – nyilatkozta Dénes Ferenc.