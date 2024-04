A DVSC az MTK Budapest együttesét fogadja szombaton 19 órától a Nagyerdei Stadionban, a kis Loki vasárnap 14 órától a Salgótarjánnal küzd meg a Dóczy utcai sporttelepen, míg a DEAC-játékosok vasárnap 16 órától Tiszafüreden mutathatják meg tudásukat. Azonban a "mennyei megyei" együttesek futballistái sem pihenhetnek, a hétvégén ismét több pikáns csatára számíthatunk.

Még nem dőlt el

"Minden győzelem annyit ér, amennyire megünneplik" – olvasható a Monostorpályi Facebook-bejegyzésében. A címvédő, most is élen álló együttes tagjainak múlt heti öröme nem véletlen, hiszen a jó erőkből álló, dobogóért küzdő Hajdúszoboszló ellen diadalmaskodtak. Bereczky Bence alakulatára ezúttal sem vár könnyű feladat, mivel a harmadik Sárréti DSK-nál vendégeskedik. Ugyanakkor a Hajdúsámson–Nyíradony összecsapás is szoros küzdelmet hozhat, a meccs előtt a feleket csak három pont választja el.

A Lelátó és Szenvedély Facebook-oldalán látható képen is megtekinthetjük, hogy a szurkolók mindent bevetettek a siker érdekében. Minden bizonnyal hasonló jelenetek szemtanúi lehetünk az alsóbb osztályokban is, a vármegye II.-ben például Polgár–Görbeháza, a III. vonalban pedig Mikepércs–Sáránd szomszédvári rangadót rendeznek.