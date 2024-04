A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata pénteken edzőmeccset játszott Békéscsabán – olvashatjuk a debreceni klub Facebook-oldalán. A felek októberi derbije 36–24-es hajdúsági győzelemmel zárult, de márciusban is Szilágyi Zoltán együttese bizonyult jobbnak (32–25). Noha az olimpia selejtező-mérkőzések miatt öten – Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kácsor Gréta, Jovovics Jovana, valamint Tamara Haggerty – nem álltak az együttes rendelkezésére, a Loki így is magabiztosan teljesített.

A félidőben a debreceniek kilenc góllal vezettek, majd a fordulás után tovább nyílt az olló. A piros-fehérek legeredményesebb játékosa a hat találatig jutó Csernyánszki Liliána volt, de Töpfner Alexandra és Nagy Nóra ötször-ötször volt eredményes, a Vasutas végül 35–22-re nyert.

Mint az a DVSC Fanatics Facebook-oldalán is látható, a lányok a nap végén visszatértek Debrecenbe, és többen is a Főnix Arénában szorítottak a magyar válogatottért – Petrus Mirtill és Töpfner Alexandra pedig egy szelfizett is Kácsor Grétával, valamint Bordás Rékával.