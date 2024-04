A DVSC labdarúgói szombaton 19 óra 30 perctől az utolsó esélyek egyikét ragadnák meg Diósgyőrben. Ha a Magyar Kupában összejönne a Paks–Ferencváros finálé, abban az esetben még a bajnokság 4. helyezett csapata is nemzetközi meccset játszhatna – és mivel a Loki jelenleg az 5. pozíciót foglalja el, így a hajdúságiak egy jó véghajrával és a többi eredmény megfelelő alakulásával akár el is érhetik, hogy tavaly után ismét az Európa Konferencia Liga-selejtezőjében szerepeljenek. Öt forduló van még hátra az NB I.-ből, ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy a Debrecen miképp vághat neki az utolsó meccseknek.

Hamzat Ojediran (DVSC) is szerepet kaphat Diósgyőrben

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A DVSC menetrendje

Az utóbbi öt játéknap alapján a listavezető Ferencváros után a bajnokság második legjobb formájában lévő együttese a DVSC, míg a harmadik Fehérvár.

A piros-fehéreknek azonban nem könnyű, sőt, az egyik legnehezebb a sorsolásuk, ugyanis a DVTK elleni meccs után még hazai pályán találkoznak az Újpesttel, majd az FTC-hez látogatnak. Aztán a Fehérvár érkezik a cívisvárosba, majd Szrdjan Blagojevics alakulata az utolsó fordulóban Felcsútra utazik.

Szombaton 14 óra 30 perctől Puskás Akadémia–Paks találkozót is rendeznek, amely után akár még szorosabb is lehet, de akár még inkább szét is szakadhat az élboly. Amennyiben pedig a Fradi több pontot szerezne a Paksnál és a Fehérvárnál, akkor már ezen a hétvégén megvédhetné bajnoki címét. Az idény végére erejét veszítő tolnaiak noha még ott vannak a második helyen, nem lenne meglepő, ha a Vidi megelőzné őket.

A PAFC és a DVSC matematikailag még odaérhet a dobogóra, de reálisan nézve inkább a 4. hely megszerzésére van esélyük.

Így teljesítettek

A debreceniek a Zalaegerszeget háromszor is legyőzték, azonban a többi csapat ellen értékes pontokat hullajtottak. A Kisvárda és a Kecskemét ellen 7, a Paks ellen 4, a Mezőkövesd ellen 3 pontot szereztek három mérkőzésen, míg az MTK Budapest ellen egyetlen egységet sem szereztek, amely a végelszámolásnál megbosszulhatja magát.

Dzsudzsák Balázsék eddig a DVTK ellen egy döntetlent értek el, minden bizonnyal kettőzött erővel hajtanak majd a győzelemért az idény utolsó keleti rangadóján. A Vasutas a Puskás Akadémia ellen 4, a Fehérvár és az Újpest ellen pedig 3-3 egységgel gazdagodott, míg az FTC ellen egy emlékezetes döntetlent játszott.

Harc a Puskás Akadémiával?

A Loki legnagyobb ellenfele az a Felcsút lehet, amely a paksiak elleni összecsapás után még találkozik a Zalaegerszeggel, a Kisvárdával és az MTK-val. Abban biztosak lehetünk, hogy a cívisvárosi legénység is megtesz majd mindent annak érdekében, hogy minél előrébb végezzen.

Azonban az utolsó három fordulónak valószínűleg csak úgy vághatnának kedvező helyzetből neki, ha a Diósgyőrt és az Újpestet is felülmúlják. Az, hogy a DVSC melyik irányba halad, az a következő két meccsen dőlhet el, addig pedig még marad a számolgatás...