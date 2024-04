A legerősebb felállásban szállhatott harcba a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen a pénteki zalaegerszegi találkozót vírusos fertőzés miatt kihagyó Mócsán Bálint ismét játékra jelentkezett, olvasható a deac.hu beszámolójában. A hazaiak számára a párharc életben tartása volt a tét, ennek megfelelően nagy energiákkal kezdtek, Buljevic zsákolása után Edwin és Drenovac kosaraival három perc után már 8-0-ra vezettek. Tóth és Ikpe révén megkezdte a felzárkózást a ZTE, ám Drenovac és Neuwirth tripláival a negyed második felére már két számjegyűre nőtt a különbség (14-4). Mindkét együttesen érződött a rájátszás erőltetett menete és a rengeteg utazás, a sok hibával tarkított első tíz percet végül Williamson hárompontosa zárta, így a játékrész végén 19-8-at mutatott az eredményjelző.

Buljevic és Paige pontos távolijaival indult a második etap, majd Keller és Tóth közelijeivel tízen belülre kerültek a dunántúliak. Sokáig felváltva estek a kosarak, ám a negyed derekán Edwin kettő plusz egyes akciója után Drenovac robogott végig egy szerzett labda után, így újra megnyugtató előnyben voltak a cívisvárosiak (32-20). A nagyszünethez kötzeledve egy 8-2-s rohanással közelítettek a vendégek, ám mielőtt vérszemet kaphattak volna Edwin és Drenovac vittek végig egy-egy betörést, így 38-28-al mehettek az öltözőbe a felek.

Mócsán keze nem remegett meg a végén

Ahogy azt várni lehetett, a fordulás után keményített a védekezésén a ZTE, Paige és Hicks hárompontosai mellett a szerzet labdákból rendre gyors támadásokat vezettek, így Mandics három és fél perc elteltével kénytelen volt magához hívni övéit (43-40). Az időkérés után Drenovac talált be kintről, de ezt követően az addig pontot sem szerző Ona Embo lépett elő, két hármasa után közelről is betalált, így a mérkőzés során először átvették a vezetést a zalaiak (46-48). Hiába fordított büntetőkből a DEAC, a negyed vége is a vendégeké volt, kiváló teljesítményüket az extázisba kerülő Ona Embo dudaszós triplája koronázta meg, így 29-13-ra nyerve a harmadik tíz percet hatpontos előnnyel várhatták a záró felvonást.

A vendégek amerikai hátvédje ott folytatta, ahol a rövidszünet előtt abbahagyta, rögtön elsüllyesztett egy hármast, ám ezt követően két és fél percig nem találtak a gyűrűbe a csapatok (51-60). Edwin törte meg a kosárcsendet, sikeres betörése után két büntetőt is értékesített, Garamvölgyi hármasával pedig újra látótávolságon belülre került a DEAC. Zollner időkérése után is nagy energiákat mozgósítottak a fehér-feketék, Edwin távolija és Drenovac ziccere után pedig már a hajdúságiak jártak előrébb (63-62). Edwin büntetői után Paige egyenlített kintről, Williamson egypontosai után pedig Hicks fordított egy hármassal és egy zsákolással (67-70). A hajrában Garamvölgyi egalizált egy palánkos hármassal, majd Keller duplájára Williamson válaszolt egy ziccerrel fél perccel a vége előtt. Egy kivédekezett támadás után nyolc másodperce még maradt a hazaiaknak, de Edwin próbálkozása lecsorgott, így a második meccshez hasonlóan ezúttal is következhetett a hosszabbítás (72-72).

A ráadás első támadásaiból Drenovac és Hicks találtak be, majd egy-egy ötvenszázalékos büntetőzést követően, Osztojics maradt higgadt a vonalon (75-77). Williamson szerzett labdát, de a kiharcolt szabaddobásokból csak egyet értékesített, így az utolsó percbe érkezve még mindig az egerszegiek mentek eggyel. Egy kivédekezett támadás után Drenovac volt pontos betörésből, sőt egy újabb szerzett labda után 13 másodperccel a vége előtt Mócsánnal szemben szabálytalankodtak, melyet sportszerűtlennek ítéltek meg a játékvezetők. A csapatkapitány csak az egyiket küldte a helyére, ám az extra labda utáni büntetőit már nem hibázta el, így karnyújtásnyira került a győzelem (81-79).

Osztojics gyors kosara és egy maratoni videózás után végül maradt a labda DEAC-nál, Mócsán pedig hidegvérrel értékesítette egypontosait, melynek köszönhetően a debreceniek lezárták a meccset. 83-79-es sikerének köszönhetően a Debreceni Egyetem kiharcolta a párharc ötödik mérkőzését, melyet szerdán 18 órától játszanak Zalaegerszegen.