A klubhonlap beszámolója szerint a kereken tíz évvel ezelőtt a DVSE élvonalbeli felnőttcsapatában játszó Chilkó Márton büntetőgóljával kezdődött a találkozó, melyet a következő támadásból Stefanidesz Levente egyenlített ki. A vásárhelyiek ezt követően még egyszer magukhoz ragadták a vezetést, de ez az alkalom volt az utolsó a mérkőzésen, a kezdés után két és fél perccel. A DVSE nem sokkal később megfordította a találkozót és már az első negyed után kettővel vezetett (2-4).

A második nyolc perc feleannyi gólt hozott, de ugyanilyen leosztásban. A debreceniek kettőt lőttek – Macsi Martin és Stefanidesz Levente révén -, a hazaiak pedig mindössze egyszer voltak eredményesek. A félidőre megnyugtató és a magyaroknak oly kedves 6-3-as előnnyel mehetett a DVSE.

Fordulás után tovább fokozták a tempót a debreceniek, és egyre nagyobb előnyt építettek ki. Rácz Máté lőtte az első találatukat, majd Krizsai Bence köszönt be. A negyed végén Tőzsér Dávid duplázott, a túloldalról viszont csak egy gól született (4-10).

A záró játékrészben már csak a debreceniek voltak eredményesek. Somorjai Sebestyén előnyből talált be, két másodperccel a vége előtt pedig Rácz Máté állította be a 12-4-es végeredményt.

„Nagyon elégedett vagyok a srácok mai teljesítményével. Végig remekül játszottak, és be is daráltuk az ellenfelet. Voltak kimaradt helyzetek, de ez benne van a meccsben, összességében tényleg minden dicséret megilleti őket. Ezt a formát szeretnénk a hátralévő öt meccsen is mutatni, és akkor idén is szép sikereket érhetünk el a bajnokságban” – nyilatkozta a meccs után Kádár Kálmán vezetőedző.

A DVSE a következő mérkőzését két hét múlva játssza az Oázis vendégeként.