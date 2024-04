A tizennégypontos zalaegerszegi győzelmet hozó első felvonást követően Debrecenben folytatódott az alapszakasz negyedik és ötödik helyezettjének negyeddöntős párharca. A DEAC kezdte jobban a mérkőzést, Drenovac büntetői után Buljevics zsákolt hatalmasat, Edwin beörése után pedig Neuwirth pörkölt be egy triplát, így két és fél perc után Matthias Zollner kénytelen volt magához hívni övéit (9-1). A folytatásban Drenovac nyolcméteres triplájával hamar tíz fölé nőtt a különbség, ám Ona Embo és Hicks vezérletével a vendégek is megkezdték a pontgyártást. A negyed második felében keményebbe vált a ZTE védekezése, de hiába zárkóztak többször is öt pontra Osztojic kosaraival, a negyed 26-19-es debreceni vezetéssel zárult - írja a deac.hu.

A cseréből érkező Mócsán kosarával indult a második tíz perc, majd két egerszegi kosárra válaszolt Williamson egy ziccerrel. Ezt követően Edwin pillanatai következtek, az amerikai hátvéd egy szép mezőnykosár után szinte azonnal labdát szerzett, majd a gyorsindítást elemi erővel zsákolta a gyűrűbe (35-25). Nemsokkal később Drenovac is két kosarat szerzett egymás után, ráadásul a másodikat faulttal együtt, Tadics hárompontosa után pedig már komoly bajban voltak a zalaiak (45-29). A félidő végére ugyan sikerült valamelyest kozmetikáznia Tóth Ádáméknak, de a lendületben lévő DEAC így is 14 pontos fórral mehetett az öltözőbe, ráadásul a két csapat legutóbbi alapszakasz meccsén dobott 51 pontot már az első húsz perc során sikerült megdobniuk.

A fordulás után sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, ám Paige révén a ZTE megszerezte a találkozó során az első hárompontosát, majd nem sokkal később Tóth is betalált kintről, így a 25. percre visszajöttek a mérkőzésbe (55-48). Mandics időkérése után Mócsán dobott be gyors egymásutánban két hármast, de ez sem lassította le a vendégeket, kemény védekezésükre és Paige kosaraira alapozva sikerült hatra zárkózniuk. A játékrész végére felgyorsultak az események Tadics és Williamson kosara után Osztojics jelentkezett egy kettő plusz eggyel, de a negyedet Mócsán középtávolija zárta, így kilenc egységnyit megtartott előnyéből a DEAC (70-61).

Az utolsó etapot nagyon rosszul kezdték a debreceniek, három percig nem találtak a gyűrűbe, így egy 6-0-s rohanással rég nem látott közelségbe került a Zalaegerszeg. Mócsán törte meg a kosárcsöndet egy tempóval, majd Drenovac zsákolt hatalmasat, ám Tóth Ádám hárompontos akciójával tartották a lépést a vendégek (74-70). Edwin ziccere után Paige dobott sorozatban öt pontot, s bár ezt követően a vezetésért is támadhattak, Mócsán egy kettessel még elnapolta a fordítást. Másfél perccel a vége előtt Ona Embo egy hármassal kiegyenlített, sőt egy-egy kivédekezett támadás és Buljevic fájdalmas eladott labdája után 23 másodperccel a vége előtt Paige révén a mérkőzés során először átvette a vezetést a ZTE (78-80). Tíz másodperc volt már csak vissza, amikor Williamson ziccerével egalizált a DEAC, s mivel az utolsó vendég dobás nem talált a gyűrűbe, így jöhetett a ráadás.

A hosszabbítás Drenovac sarok-hármasával indult, majd Ikpe kettese után Mócsán köszönt be kintről, sőt a szerb kiscsatár újabb hármasával hét ponttal megléptek a fehér-feketék (89-82). Ezt követően Tadics pillanatai következtek, az irányító két büntető után a túlóra negyedik DEAC tripláját is értékesítette, így két perccel a vége előtt úgy tűnt, el is dőlt a találkozó (94-83). Nem adták fel azonban a zalaiak, egy 10-2-es futással háromra zárkóztak, sőt, egy eladott labda után az egyenlítésért is támadhattak, ám Hicks próbálozását néhány másodperccel a vége előtt Edwin blokkolta, Mócsán büntetői pedig lezárták a mérkőzést. Győzelmével kiegyenlítette a párharc állását a DEAC, pénteken 1-1-ről folytatódik a csata Zalaegerszegen.