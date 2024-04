Szombaton kezdetét veszi a 2023-24-es kiírás rájátszása, a legjobb nyolc között a DEAC a Zalakerámia ZTE KK együttesével mérkőzik meg a négy közé jutásért - olvasható a deac.hu-n.

Így teljesítettek

Az alapszakaszt mindkét gárda 13 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel zárta, melynek köszönhetően a zalaiak a negyedik, míg a DEAC az ötödik helyen zárta a reguláris szezont. Érdekesség, hogy egy évvel korábban az ötvenszázalékos mérleg még csak rájátszást sem ért volna a csapatoknak, az idei rendkívül kiegyenlített bajnokságnak köszönhetően viszont előkelő helyről kezdhetik meg a playoffot a felek. A pályaelőny az egerszegieknél van, köszönhetően annak, hogy mindkét egymás elleni alapszakasz mérkőzést sikerült megnyerniük.

A decemberi odavágón sokáig Andjelko Mandics tanítványinak állt a zászló, de hiába kezdték meg az utolsó fél percet előnyben, Tóth Ádám szerzett labdájának és Tony Hicks faulttal együtt értékesített kosarának köszönhetően végül a ZTE otthon tartotta a bajnoki pontokat. A visszavágón a fehér-feketék a szezon legrosszabb dobóformájával rukkoltak elő, a hazai pályán szerzett 51 pontjukkal esélyük sem volt a lendületbe jövő ellenfelükkel szemben.

A Zalaegerszeg a bajnokság egyik leghullámzóbb teljesítményét nyújtotta az alapszakasz során, gyakorlatilag saját szurkolóik sem tudták, hogy mit várhatnak csapatuktól az aktuális fordulóban. Két vereséggel kezdték a szezont, a második fordulóban 35 ponttal kaptak ki Oroszlányban, ám ezt követően a Kecskemét elleni siker után az elmúlt héten kupagyőzelmet ünneplő Szolnokot verték több, mint harminc ponttal, majd Körmenden arattak bravúrgyőzelmet. Az ingadozó forma végig kitartott, a magabiztos diadalokat rendre érthetetlen vereségek követték. Ennek köszönhetően a válogatott szünetre 9-12-es mérleggel mehettek, ám ezt követően nagyon megtaláltak valamit, a Sopron, a DEAC, a Falco és az Alba személyében négy élcsapatot is sikerült két vállra fektetniük, így a zárófordulóban az is belefért, hogy egy egylabdás meccsen alulmaradjanak a Budapesti Honvéd otthonában.

Összerakta a csapatjátékot

Sikereiket elsősorban a vezetőség utolsó utáni pillanatokban eszközölt változásainak köszönhetik, hiszen a légióscserék mellett a Lubomir Ruzickát váltó Mathhias Zollner kinevezése is telitalálatnak bizonyult.

A korábban Körmenden és Fehérváron is maradandót alkotó szakember szemmel láthatóan összerakta a csapatjátékot, valamint Ona Embo és Ikpe érkezésével a szerkezeti problémáik is megoldódtak.

Utóbbi leigazolásával a bajnokság két meghatározó magasembere, Tóth és Osztojics már csak minimális időt kénytelen együtt a pályán tölteni, így az elsőosztály legerősebb center rotációját tudhatják magukénak, ráadásul az U20-as válogatott Csuti a harmadik opciójuk erre a posztra. A rendszerint a kispadról érkező Ona Embo is jó fogásnak bizonyult, hiszen az eddig is jól teljesítő Hicks-Paige páros mellett már három kintről is veszélyes mezőnyjátékosa van a zalaiaknak, akik saját maguknak is képesek helyzetet teremteni. Ami a magyar magot illeti, a már említett centerpároson kívül Keller Iván, Szalay Domonkos, Németh Ákos és Csátaljay Péter egészítik ki a légiósok játékát, tehát a szakmai stáb általában 10-11 fős rotációval dolgozik a mérkőzéseken, mely a rájátszás erőltetett menetében nagyon sokat jelenthet.

A két együttes eddig 15 alkalommal találkozott egymással, s bár a legutóbbi öt összecsapásból négyet a zalaiak nyertek, összességében a DEAC áll jobban az örökmérleget vizsgálva, mely jelenleg 9-6-os debreceni vezetést mutat.

A ZTE mellett szól azonban tradicionálisan erős hazai pályája, a cívisvárosiak eddig mindössze kétszer tudtak nyerni Zalaegerszegen, legutóbb 2020 decemberében. A pályahátrány miatt tehát Mócsán Bálintéknak legalább egyszer mindenképpen nyerniük kell idegenben, ami viszont ebben a tekintetben bíztató lehet, hogy az idei kiírásban a Falco-Alba páros után a debreceniek nyertek a legtöbbször otthonuktól távol.