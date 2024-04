Kedden következik a Zalakerámia ZTE KK–DEAC negyeddöntő második felvonása, Andjelko Mandics együttese 18 óra 30 perctől fogadja a Zalaegerszeget az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, írj az egyetemi klub honlapja.

Szombaton megtartotta pályaelőnyét a ZTE, miután a párharc első mérkőzésén 87–73 arányban legyőzte a DEAC-ot. A zalaiak ezzel a 2023–24-es szezon során harmadszor is két vállra fektették Mócsán Bálintékat, az egyik fél harmadik győzelméig tartó ütközetben pedig 1–0-ra vezetnek. – Nagyjából egy félidőn keresztül tudtunk úgy játszani, ahogy kell, ez látszott az eredményen is, nagyon hullámzó volt a mérkőzés, hazai pályán sokkal pontosabban kell kosárlabdáznunk. Két napunk volt regenerálódni és felkészülni a meccsre, ami ugyan nem sok idő, de taktikailag szeretnénk változtatni támadásban és védekezésben is – mondta a zalaegerszegi mérkőzésről Garamvölgyi Ákos.

Végig futottak az eredmény után

Az első összecsapáson az első perceket leszámítva végig futottak az eredmény után a cívisvárosiak, s bár több jó periódusuk is volt a második félidőben, amikor tízen belülre zárkóztak, újra előjöttek a hibák, melyet Tóth Ádámék könyörtelenül megbüntettek. A szombaton sorsdöntőnek bizonyuló eladott labdák számát mindenképpen limitálnia kell a fehér-feketéknek, de ezen kívül a védekezésükön is keményíteni kell, ha szeretnék kiegyenlíteni a párharcot. – Igyekszünk precízebben és harcosabban játszani, bízom benne, hogy sokan kilátogatnak majd a meccsünkre, ami rengeteget jelent számunkra és nagy energiákat ad egy playoff párharcban.

Nem vagyunk boldogok, hogy kikaptunk az első meccsen, de nincs pánik, tudjuk, hogy ez csak egy meccs volt, kedden szeretnénk kiegyenlíteni, és meghagyni az esélyt arra, hogy a magunk javára fordítsuk a párharcot

– zárta szavait bizakodva az erőcsatár.