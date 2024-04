Bernáth Attila, a DVSC Boxing ifjúsági Európa-bajnok ökölvívója a felnőttek között is bizonyíthat a kontinensbajnokságon. Szerdán a sorsolással hivatalosan is kezdetét veszi Belgrádban a 2024-es ökölvívó Eb, Bernáth első mérkőzéseit csütörtökön rendezik majd. A debreceniek klasszisa fjúsági versenyzőként kétszer is a döntőbe verekedte magát az európai mezőnyben, első évesként ezüstérmes lett, majd második éveseként bajnoki címmel örvendeztette meg magát, a klubot és az országot, amit azóta sem sikerült senkinek elérni, írja a debreceni klub közösségi oldala.