Újabb csapat mond le meccset a bajnokságban, és természetesen ismét ellenünk, két nappal a találkozó előtt… Abba már nem is akarok megint belemenni, hogy ez több szempontból is mennyire sportszerűtlen és kellemetlen, elég csak a gólkülönbségünkre vagy a csarnok lemondására gondolni. Ezen felül igazán az aggaszt, hogy a két legnehezebb mérkőzésünknek, a Tolna és a TFSE elleni rangadónak úgy fogunk nekimenni, hogy bő egy hónap alatt csak két találkozót tudtunk lejátszani. Ha pedig a klubtól függetlenül, mint a magyar női futsalban és sportágért évek óta dolgozóként nézem a helyzetet, borzasztó szomorú, hogy a szakágunk amúgy sem túl rózsás helyzetét még ilyenekkel is tovább rontjuk