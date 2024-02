A Fradi elleni mérkőzést megelőző összecsapáson már biztosította helyét a rájátszásban a DEAC a jégkorong Erste Ligában, ennek ellenére, mint mindig, ezúttal is kiemelt meccsnek számított a kedd esti rangadó, írja a cívisvárosiak oldala. Mivel a zöld-fehérek vezetik a tabellát, nem kizárt, hogy a playoffban is ők lesznek a cívisek ellenfelei. A tegnapi találkozó változatos küzdelmet hozott, amelyet 6–4-re megnyertek a vendégek a Debreceni Jégcsarnokban, de benne volt a pakliban a hazai pontszerzés is.

– Nagyon jó iramú és kiegyenlített meccset játszottunk a fővárosiakkal, igazi rájátszás hangulatú összecsapás volt – értékelt a mérkőzés után Mihalik Gergő. – Végig szoros volt a meccs, nekünk is megvoltak a lehetőségeink, de sajnos a Fradi jobban megbecsülte a helyzeteit, ezért a javára dőlt el a találkozó – mondta a csatár, aki szerint a szombati, Gyergyó elleni, és a vasárnapi, Csíkszeredával vívandó összecsapások sem lesznek könnyebbek.

– Pénteken Erdélybe utazunk, ahol két nap alatt két kemény mérkőzés vár ránk. A rájátszást érő helyünk már nincs veszélyben, de természetesen minden győzelem fontos a playoff közeledtével – fogalmazott a Debreceni EAC 61-es mezt viselő hokisa.