A hajdú-bihari Rácz Kicboxing Team két versenyzője, Korcsok Nikolett és Tölcsér Krisztián is szőnyegre lépett a Zagreb Open Európa Kupán az elmúlt hétvégén.

A február 16. és 18-a között zajló háromnapos nemzetközi viadalra 30 ország, 1627 versenyzője 2441 nevezését adta le. 12 tatamin és két ringben folytak a küzdelmek mindennap reggeltől estig.

Mindkét fent említett versenyző nagyon sikeresen szerepelt a horvátországi viadalon, Korcsok Nikolett (Felnőtt +70 kg, kick-light) első helyen végezve Európa Kupa-győztes lett!

– Niki a „legrégebbi” versenyzőnk. Utánpótlás korban is szép eredményeket ért el, de most már a felnőttek között kell bizonyítania. A 11 év alatt megszerzett rutinja a sportágunkban most is hatalmas sikerhez vezette.

Végig okosan és taktikusan bunyózva a dobogó legfelső fokára állhatott.

Cél a felnőtt válogatottság és az őszi Európa-bajnokságon való indulási jog megszerzése – számolt be a versenyéről, és vázolt fel a közeljövőt edzője, Rácz Krisztián.

Példaértékű

Tölcsér Krisztián (Cadet II. +69 kg, kick-light) második helyen végezve ezüstérmet szerzett.

– Krisztián első nemzetközi versenye volt ez. Tudatosan nem engedtük még el ilyen nagy és nívós próbatételre ezelőtt. Szépen fokozatosan építettük fel a versenyzését, ami kifizetődni látszik. Most egészen a döntőig verekedte magát.

Végig kiváló ellenfelek ellen harcolt, s a fináléban csak egy hajszállal maradt le az aranyéremről.

Kitartása és szorgalma példaértékű, reméljük ez a nem mindennapi siker ezt csak tovább fokozza! – értékelte másik tanítványát is tréner, aki édesapjával, a klubelnök Rácz Lajossal együtt elkísérte, és segítette harcosaikat a nívós nemzetközi találkozókon.

A hajdúsági klub következő megmérettetése a március 9-ei országos diákolimpia lesz Békéscsabán.