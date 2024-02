Reméli, elindulnak felfelé a tabellán

Baranyai Nimród hamar besárgult a meccsen, s egy jobbhátvédnek nem egyszerű korai figyelmeztetéssel lejátszani több mint egy félidőt. A cívisvárosi bekk remekül és agilisan futballozott, továbbá egy tizenegyest is majdnem kiharcolt. A bekk portálunknak elmondta, minden játékpercet szeretne kihasználni, hogy a lehető legjobb teljesítménnyel segítse a Lokit. – Nagyon motiváltak voltunk a meccs előtt, személy szerint én is, hiszen mindig szeretnék extra teljesítményt nyújtani a pályán. Örülünk a sikernek, rengeteget melóztunk érte. Az előző találkozókon is sokat dolgoztunk, az eredmények viszont nem jöttek, remélem, sikerül innentől elindulni felfelé.

Annyira nem volt sok dolgunk hátul, érződött, egy gól fog dönteni, szerencsére mi találtunk be. Jól érzem magam a pályán, sok lehetőséget kapok.

Persze, senki sem kívánja, hogy ilyen áron, hiszen Erik szörnyű sérülést szenvedett, bízunk benne, hogy mihamarabb újra velünk lesz – fogalmazott, majd hozzátette, a jövőben gólokkal és gólpasszokkal segítené a csapatot.