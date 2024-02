A hét harmadik Erste Liga-összecsapása előtt áll a Debreceni Egyetem gárdája, amely a keddi, BJA elleni idegenbeli, és a Brassó elleni, csütörtöki hazai győzelem után vasárnap a DVTK-t fektetné két vállra az alapszakasz végén. A 18.30-kor kezdődő mérkőzés előtt a hetedik helyen álló DEAC egy ponttal megelőzi a vendégeket. Nem kérdés, nagyon fontos hatvan perc vár a csapatokra - írja a deac.hu.

A vendégek pénteken 3–0-s vereséget szenvedtek, akik szintén a Brassót fogadták. A Debrecen 4–2-vel küldte haza a Corona gárdáját, a negyedik találatot Rétfalvi Kristóf szerezte.

– Örülök, hogy úgy sikerült a csütörtöki mérkőzés, ahogyan azt előzetesen elterveztük. Keményen beleálltunk az első harmadba, ez pedig kitartott a második játékrészre is, hiszen 3–0 vezettünk negyven percet követően. A szakmai stáb figyelmeztetett bennünket, hogy a háromgólos vezetés nagyon veszélyes, hiszen ennek tudatában elkényelmesedhet a csapat. A felhívás ellenére 3–2-re feljött a Brassó, de szerencsére sikerült beütnünk a negyedik gólt, amely eldöntötte a találkozó sorsát. Úgy vélem, megérdemelt győzelmet arattunk – nyilatkozta a DEAC játékosa, aki természetesen a DVTK Jegesmedvék elleni összecsapásról is szót ejtett.

– Rangadó, vagyis nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk. Legutóbb magabiztosan vertük meg a miskolciakat, úgyhogy biztos, hogy vissza akarnak ezért vágni. Mindkét csapatnak nagy szüksége van a győzelemre, ezért is lesz nagyon kemény meccs a vasárnapi. Az alapszakasz végére összeállt a társaság, ez abból is látszik, hogy az utolsó négy mérkőzésünket megnyertük. Ezt szeretnénk folytatni a DVTK ellen és a középszakaszban is.

A mérkőzés olyan szempontból különleges lesz, hogy ezúttal - a farsang jegyében - arcfestés, jelmezverseny és kvíz is garantálja a jó hangulatot a Debreceni Jégcsarnokban