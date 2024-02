Erőltetett menetben kezdte a tavaszi szezont a DVSC, hiszen többek között a Ferencvárossal és a Fehérvár FC-vel is játszottak a cívisvárosiak. Múlt héten éppen a Fejér vármegyeiekkel mérkőztek a hajdúságiak, s véleményes játékvezetői döntéseknek is köszönhetően tartotta otthon a pontokat a Székesfehérvár. A Debreceni VSC-re ezúttal sem vár könnyű feladat, szombaton 17 óra 30 perctől a Puskás Akadémia érkezik a Nagyerdei Stadionba. Külön pikantériája a rangadónak, hogy mióta Szrdjan Blagojevics a vezetőedző, sosem sikerült megverni a Felcsútot. A szerb mester elmondta, nagyon tiszteli az ellenfelet, de a céljaik nem változtak, szeretnék megszerezni mindhárom pontot. – Nem hiszek a szerencsében, csak az elvégzett munkában. Az előző találkozónkon sok pozitív dolgot láttam, de elkövettük nagy hibákat is. Elemeztük a teljesítményünket, levontuk a megfelelő következtetéseket.

A Puskás Akadémia egy rendkívül erős együttes, az egyik legjobb a bajnokságban. Nagyon tisztelem őket, de tovább kell vinnünk a jó dolgokat és legyőzni őket. Motiváltak vagyunk, hiszen amióta Debrecenben vagyok nem nyertünk ellenük.

Remélem, sikerül ezen változtatni – fogalmazott a Vasutas trénere.

Szrdjan Blagojevics motivált a szombati meccs kapcsán

Forrás: Kiss Annamarie

Egyre többet játszik

Az utóbbi időben rendre szerephez jut a Loki nigériai játékosa, Hamzat Ojediran. Teljesítményével belopta magát a szurkolók szívébe, s való igaz, „Hamzi” nem ismer elveszett labdát. Valószínű, hogy a Fejér vármegyeiek ellen is a kezdőben figyelhetjük majd a hazájában csak Arturo Vidalként becézett középpályást. A fáradhatatlan futballista a Haonnak elmondta, örül a lehetőségnek, s szeretné folyamatos jó játékkal bizonyítani, megérdemli a bizalmat. – Számomra az egyik legfontosabb, hogy minél több időt töltsek a pályán.

Mindig azon vagyok, hogy a maximumot adjam ki magamból, hiszen épp ezzel segíthetem a csapatomat. Én sem nyertem még a felcsútiak ellen, de biztos vagyok benne, hogy mindenki oda fogja tenni magát.

Az sem mellékes, hogy a profi futballban még nem szereztem gólt, igaz, nem is feltétlen az én feladatom ez, ám remélem, hamarosan megtörik ez a sorozat is. Győzni szeretnénk, más célunk nem is lehet – nyilatkozta.

A tabella: 1. Paksi FC 21 13 4 4 39–26 43 2. Ferencvárosi TC 20 13 3 4 52–22 42 3. Fehérvár FC 21 12 3 6 42–28 39 4. Puskás Akadémia 21 9 7 5 36–24 34 5. Kecskeméti TE 21 9 3 9 31–31 30 6. Debreceni VSC 21 8 5 8 30–28 29 7. MTK Budapest 21 8 4 9 26–41 28 8. Diósgyőri VTK 20 7 4 9 30–34 25 9. Zalaegerszegi TE 21 7 4 10 30–41 25 10. Újpest FC 21 7 3 11 27–42 24 11. Kisvárda 21 5 2 14 23–35 17 12. Mezőkövesd 21 4 4 13 19–33 16