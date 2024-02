– Az idei Eb-n is lehet keresnivalónk. Biztosan komolyan fognak minket venni, de nem féltem a srácokat – hangzott el Korhut Mihály szájából a DE Futballünnepen, az oDEon-ban kedden. Igazi sztárparádé gyűlt össze az eseményen, hiszen olyan jeles vendégek jelentek meg, mint Magyar Zoltán, Gelei József, Tihany Viktor, Korhut Mihály és Szöllősi György. A rendezvény központjában természetesen a nyári Európa-bajnokság volt, de más érdekességeket is elárultak a résztvevők.

Gelei József sok érdekes sztorit mesélt pályafutásáról

Forrás: Kiss Annamarie

Akár egy mese

Az est elején levetítették a legendás Brazília–Magyarország (1–3) mérkőzést, amelyen Gelei József állt a kapuban. Az angliában rendezett mérkőzésen parádézó magyar kapus mesélt pályafutásáról. – Véletlenek is kellenek a futballhoz, édesanyámnak is nagy szerepe volt abban, hogy futballista lettem. Gyermekként Dr. Lakat Károly ajánlotta, hogy igazoljunk a Fradiba. Akkoriban ott nem volt szerelés, így átsétáltunk az MTK-hoz. Hamar megfertőzött a foci, a mai napig azt vallom, a legnagyobb szükség a jó edzőkre az utánpótlásban van.

Volt lehetőségem Svájcba igazolni, alá is írtam, de végül hazajöttem. Több klubban is szerepeltem, de az igazi áttörést a Tatabánya együttese hozta meg.

Ezt követően lettem válogatott, s rengeteg országban védtem. A pályafutásom egy mese, de igaz! – kezdte. A korábbi kiváló hálóőr beszélt a németországi esélyekről. – Az idei Eb-re fordulva, minden tiszteletem Marco Rossié. Nagyon fontos, hogy a kulcsembereink sokat futballozzanak, nyújtsanak stabil teljesítményt. Amennyiben így lesz, mindenre képesek lehetünk – vélekedett.

Magyar Zoltán ott volt a csapat mellett a 96-os olimpián

Forrás: Kiss Annamarie

Részese volt a sikernek

Utoljára az 1996-os olimpián volt a magyar válogatott labdarúgásban érdekelt. A futballisták között öt debreceni is képviselte a DVSC-t. Magyar Zoltán ott volt az együttessel, s Dunai Antal mellett csapatmenedzserként segítette a meggypiros alakulatot. A szakember mesélt a több mint 20 évvel ezelőtti kalandról, majd ő is kiemelte: van keresnivalónk a nyári kontinensviadalon.– A 96-os olimpiára nagyon nehéz volt kijutni, főleg úgy, hogy majdnem lehetetlen a kvalifikáció.

Akkoriban még mi sem fogtuk fel, hogy sikerült. Ezt bizonyítja az is, hogy 28 éve nem voltunk ötkarikás játékokon. Úgy, mint most, el lehetett tüntetni a különbségeket.

A skótokhoz és a svájciakhoz nekem is vannak emlékeim. Előbbi szerintem erősebb, míg utóbbi talán gyengébb. A németeket ki kell emelni, de hatalmas nyomás lesz rajtuk. Mintha elvesztették volna a hitüket, de ettől még veszélyesek lehetnek. Magunkat sem féltem, bármi lehet – vélekedett.

Tihany Viktor (balra), mindvégig a magyar csapat mellett volt az Eb-n 2016-ban

Forrás: Kiss Annamarie

Örök emlék

Sokak emlékezetében még élénken élnek a 2016-os Európa-bajnokság csodálatos pillanatai. Szalai Ádám és Stieber góljától, az izalndiak elleni utolsó pillanatos egyenlítő találaton át Dzsudzsák Balázs megpattanó duplájáig. A szervezők azonban gondoltak azokra is, akiknek nem lennének meg a momentumok: az Eb-re vezető legfontosabb góloktól levetítették az összes találatot. A teremben érezni lehetett azt a pozitív energiát, amelyet semmihez sem lehet hasonlítani. Tihany Viktor akkoriban igazi „álommunkát” végzett, hiszen az újonnan induló M4 Sport csatorna őt választotta arra a nemes feladatra, hogy a kezdetektől az utolsó labdaérintésig ott legyen a válogatott mellett. – Elképzelhetetlen volt gyermekként, hogy a focink idáig jusson. A feleségem akkor várandós volt, nekünk is „keretet hirdettek” és én is utazhattam. Szerencsére a kicsi is „időben” jött és az Eb-re is tudtam menni.

Hihetetlenül izgalmas volt az egész, sportújságíróként is. Nagyjából három órával a meccsek előtt már ott kellett lennem, de másfél órával a kezdés előtt a portugál meccs előtt körbevettek a magyarok és nem tudtam érdemi munkát végezni.

A magyar válogatott helyzete sem elhanyagolható az esélylatolgatásnál. Az elmúlt két Eb sokat adhat a futballistákhoz, sokkal magabiztosabbak lehetünk – árulta el a szakember.

Az est két moderátora (balról) Ónagy Ferenc és Szöllősi György voltak

Forrás: Kiss Annamarie

Cristiano Ronaldo és az a bizonyos cetli

A franciaországi Eb-n volt debreceni érdekeltség is, hiszen akkori kiváló balhátvédünk, Korhut Mihály is tagja volt a keretnek. A hajdúsági bekk is szívesen emlékszik vissza az utazásra, s elmondta, időközben hitték el,lehet keresnivalójuk a riválisokkal szemben. – Amikor Storck lett a szövetségi kapitány, nem voltam épp alapember, de bizakodtam, hogy ott lehetek. Két edzőtábor is volt Ausztriában, ott közölte, kikkel számol majd. Az Eb nagyon euforikus volt. Sokan a portugál meccsről kérdeznek, valóban megtörtént, kapott egy cetlit Cristiano Ronaldo, visszább is vettünk a tempóból.

Ha jól emlékszem, Király Gábor passzolt a legtöbbet az utolsó percekben. Anno tehermentesen futballozhattunk, ez segíthetett a szereplésünkben. Ausztria ellen nyertünk, akkor hittük el igazán, lehet keresnivalónk. Az idei Eb-n is van esélyünk a jó szereplésre

Biztosan komolyan fognak minket venni, de nem féltem a srácokat. Mindegy hány pontot szerzünk, csak többet, mint két riválisunk.

Igazi csemege lesz a skót–magyar

A magyar labdarúgó-válogatott nyári csoportjában Németország, Svájc és Skócia szerepel még a mieink mellett. A legkevesebbet talán a britekről tudhatnak a honi szurkolók, de szerencsére van egy szakember, aki magyarként szép és sikeres éveket töltött a szigetországban. László Csaba kiemelte, nem nézheti le senki a skót válogatottat. – Skóciában is dolgoztam, szerencsére sikeres időszakot töltöttem ott. A skótoknak nagy előnye, hogy szinte mindenki a Premier League-ben és a Champonshipben pallérozódik. A szövetségi kapitányuk is ugyanaz, gyorsan és ösztönből játszanak.

A svájciaknál folyamatosan probléma van házon belül, most is ha jól tudom, áll a bál.

A német válogatott nyilván nagyon erős, szerintem tovább is juthatnak, de mi is ott lehetünk. A játékosainknak fejben kell erősnek lennie, úgy érzem, ebben is rendben vagyunk – fogalmazott.