Egy évre kölcsönadta a debreceni nevelésű játékost, Baráth Pétert a Ferencváros a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédőjének, a Raków Czestochowának. A 21 éves válogatott középpályás a hétvégén, a 21. fordulóban csereként bemutatkozhatott az együttesben, amely a pályára lépése után, a hajrában fordította meg a Piast Gliwice elleni bajnokit (3–1). A címvédő jelenleg a hatodik a pontvadászatban – írta a Mandiner.

A lengyel élvonalbeli debütálása után Baráth Péter interjút adott az M1-nek, amelyben a klubváltás háttere mellett, az új csapatáról, valamint a válogatottról is beszélt. – Szinte telt ház előtt játszottunk, a legjobb érzés az volt, hogy miután beálltam, akkor tudtunk fordítani. A szerepem rajtam fog múlni, azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam és segítsem a csapatot. Magamra koncentrálok és azért dolgozom, hogy megkapjam a lehetőséget. Szeretnék élni is vele – bizakodott Baráth, majd elárulta, mi vezetett a téli klubváltásához.

Ott szeretne lenni az Eb-n!

– A Ferencvárosban nem játszottam túl sokat, és jön az Európa-bajnokság is, emiatt gondoltam váltásra. A terveim között szerepel, hogy bekerüljek a keretbe. Újra játékba lendülnék, vissza szeretném nyerni a formám. Az FTC-nél, és itt is fel lehet hívni magunkra a figyelmet. Talán a lengyel bajnokság kicsit magasabb szinten van, jobban követik a top bajnokságokból, de ha egy Fradit nézünk, akkor egy ilyen nagy klubot is figyelnek – fogalmazott Baráth, nem zárta ki, hogy egyszer visszatérjen a Ferencvároshoz, de előbb az Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott keretében szeretné biztosítani a helyét. Hogy mi okozta a zöld-fehérektől való távozásomat, elsősorban magamban kell átgondolnom a kérdést. Esetleg még keményebben kellett volna dolgoznom. De ezt az időszakot lezártam, tanultam belőle, már a jövőre koncentrálok. A Fradihoz való visszatérés is benne lehet a forgatókönyvben, de ezt előre nehéz megmondani.

Bízom benne, hogy sikerül majd. Nagy boldogság lenne ott lenni az Eb-n. Ez egy gyerekkori álom! Aki a magyar mezt egyszer magára húzza, nem is lehet más a célja, hogy ilyen nagy eseményekre kijusson utána az alakulattal.

Nagyon boldog lennék, ha ez megadatna nekem is – jelentette ki a felnőttek között címeres mezben a litvánok elleni Eb-selejtezőn debütáló Baráth Péter.