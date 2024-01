Íme a 2023-as évi ranglista. Sikerült a második helyre kerülni a DVSC-nek, ami nem kis teljesítmény, ugyanis elég erős szembe széllel mentünk egész évben. Meg hát ugye szárnyunk alá kellett vennünk a régiót is, mint anyagilag mint szakmailag is hogy tudjanak versenyezni fejlődni a csapatok. Büszke vagyok rájuk is, szép helyezésükre. Na de hát, ami nem öl meg az megerősít, azt mondják. Köszönet mindenkinek aki velünk volt. Elsősorban a versenyzőknek, akik oda tették magukat. Fantasztikus gyerekek! Aztán az edzőknek, Szabó Sanyinak, aki a végletekig támogat mindenkit, és jó magamnak, hogy épp elméjű maradtam ennyi hazug, csaló, törtető ember között is. Hajrá DVSC!