Akikben igazán motoros vér csörgedez, nagyon nehezen vészelik át a téli holt idényt, amikor a garázsokba kényszerülnek a vasparipák. Persze vannak olyanok, akik a röpködő mínuszok ellenére is keresik, s általában megtalálják a lehetőséget arra, hogy motorra üljenek. A hét végén mintegy tucatnyi motoros, salakos, krosszos és quados pattant nyeregbe, s Újfehértón – egy több hektáros területen, ahol megfagyott a talajvíz – hódolt a szenvedélyének. Érdekes volt látni, hogy a motorosok mellett az érdeklődők is szép számmal, közel százan megjelentek a jég mellett, s nemcsak a „szomszéd” nagyvárosokból, Debrecenből, Nyíregyházáról és Miskolcról, illetve környékükről érkeztek rajongók, hanem Szolnokról és Szegedről is.

A salakmotorosok toborzását a korábbi magyar bajnok, Stefáni Attila vállalta magára, s rajta kívül unokaöccse, Stefáni Patrik, Bíró Attila, Szabó Tibor és a debreceni Lovas Zoltán körözött a jégen. Annak érdekében, hogy a motorok ne csak csúszkáljanak a jégen, a gumikat közel négyszáz hegyes végű csavarral szerelték fel a résztvevők.

A SpeedWolf Debrecen 15 éves reménysége vacogva, de nagy mosollyal az arcán szállt le a motorról az utolsó körözést követően. – Rettentő hideg van, teljesen összefagytam, de nagyon jó érzés volt újra salakmotoron ülni! A

téli időszakban hetente egy-két alkalommal szoktam pitbike-ozni, ami jó dolog, de a speedway egészen más, már nagyon hiányzott, hogy salakmotorra ülhessek.

Nem tudom, az időjárás engedi-e még a jégmotorozást a jövőben, de ha lesz lehetőség, akkor újra salakmotorra ülök – mondta Lovas Zoltán.