A naptári év végéhez közeledve Kovács Balázst, a Cívis KK szakmai koordinátorát kérdezte a DEAC Kosárlabda Akadémia honlapja a 2023-2024-es idény első feléről, a debreceni szakember pedig kitért az utánpótlás csapatok jövőbeli terveire is – írja az akadémia oldala.

Hogy néz ki idén az utánpótlás-helyzet, hány csapat versenyez a Cívis színeiben?

- Nagy öröm, hogy évről-évre mindig tudunk előre lépni a Cívis KK-ban. Igaz ez a mennyiségre és a minőségre is. Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több gyerek kezdjen el kosarazni, nekik pedig minél magasabb szintű képzést nyújtsunk és minél több játékost tudjunk adni a DEAC Kosárlabda Akadémiának. Az idei tanévben az eddigi nyolc után már tíz iskolában van helyben tanfolyamunk az alsó tagozatosoknak, de folyamatban van még két intézmény bekapcsolása is a rendszerbe. Az új iskolák, új kollégák bevonását jelentették, tehát nem csak a gyerekek, hanem a szakemberek száma is nőtt. Az idei szezonban változás még, hogy az U13-as és U14-es kiemelt csapatok már a DEAC Kosárlabda Akadémia színeiben kosárlabdáznak, így a Cívis KK elsősorban az U12, U11 és U9 korosztályokra fókuszál, ahol több mint húsz csapatot versenyeztetünk, de van még egy U13-as és egy U23-as alakulatunk is a rendszerben.

Hogy néznek ki az edzések, hogyan alkalmazkodtak ehhez a programhoz az új játékosok?

- Az U11-es és U12-es korosztályokban újdonság, hogy szeptembertől növeltük az edzésszámokat. Az U11-eseknek heti négy, míg az U12-eseknek heti öt foglalkozásuk van. Az utóbbinál próbálunk még nagyobb hangsúlyt fektetni a kondicionális képzésre, így a heti három edzés az különálló, tisztán erőnléti blokkokat is tartalmaz Sarkadi Ferenc útmutatásai alapján. Az U11-es és U10-es gárdáknál pedig a korábbi tehetség-napok továbbfejlesztéseként bevezettük a korosztályos válogatottat. A 2013-as születésű gyerekek Gál Balázs vezetésével, a 2014-es fiúk pedig Ökrös Tamás irányításával heti egy edzésen vesznek részt, és havi rendszerességgel meghívásos tornákon mérik fel tudásukat.

Milyen a visszhangja a válogatott tornáknak, motiválja a gyerekeket, hogy bekerüljenek a csapatokba?

- Úgy gondolom ez a program nagyon pozitív. A gyerekek és az edzők is hamarabb megismerik egymást, a képzés és a gondolkozás is sokkal egységesebb. A fiatalok nagyon motiváltak, már most a program elején is van verseny, de bízom benne, hogy a második félévben egyre több iskolából érkeznek majd új résztvevők és a jelenlegi 14-16 fős létszámok 20-22 főre duzzadnak évfolyamonként a jövőben.

Hogy alakul a téli szünet programja?

- A központi csapataink és a válogatottak is edzésekkel töltik a szünidőt, még ha kevesebb edzésszámmal és talán játékosabb edzésekkel, de a kosárlabdától nem szakadnak el hosszú időre. Azonban a pihenést, a feltöltődést és a családdal töltött időt is fontosnak tartjuk, ezért erre is jutott, illetve jut ideje mindenkinek. Szilveszter után viszont már aktívabban készülünk, hiszen az U12-es korosztályban január második hétvégéjén bajnoki mérkőzések várnak a csapatainkra.

Milyen célokkal vágnak neki az együttesek a 2024-es esztendőnek?

- A szezon első felével sem lehetünk elégedetlenek, azonban maximalistaként mindent lehet még jobban csinálni. A fizikai képzés, az edzések intenzitása, a nagy sebességgel végzett munka pontossága mindig fejleszthető, illetve a legjobban azt várom a második félévtől, hogy az említett tíz-tizenkét iskolán túl minél több intézményéből érkezzenek majd gyerekek az U11-es és U10-es válogatottakba.

Ha valaki szeretné elkezdeni a kosárlabdát kisiskolásként, hogyan lehet Cívis KK játékos?

- Természetesen nem csak a már „meghódított” iskolákra támaszkodunk, hanem a város, illetve a vármegye minden fiatalját várjuk kosárlabdázni úgy a fiúkat, mint a lányokat. Minden korosztályos csapatunk nyílt, így évközben is várjuk az újonnan csatlakozókat, elsősorban a 2012-2017-es korosztályokból.