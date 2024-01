Két fontos idegenbeli sikert követően újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, amely szombaton 18 órától a Szolnoki Olajbányász látogat az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba – számolt be róla a klub a honlapján.

Ugyanolyan mérleggel

A deac.hu arról is ír, hogy januárban kétszer is megmérkőzik egymással a Debreceni Egyetem és a Szolnok, hiszen a szombati bajnoki mérkőzést követően január 24-én a Magyar Kupa negyeddöntőjében is találkoznak majd. A 16. forduló összecsapását ellenkező előjelekkel várhatják a felek, hiszen a Szolnok a vereséggel záródó paksi évzáróját követően hazai pályán is kikapott az egykori vezetőedzője, Gasper Potocnik által irányított Soprontól, míg a hajdúságiak egy oroszlányi és egy kecskeméti sikerrel a hátuk mögött készülhetnek a rangadóra.

A közelmúlt eseményeinek köszönhetően a DEAC a győzelmek számát tekintve beérte ellenfelét a tabellán, jelenleg mindkét gárda nyolc győzelemmel és hét vereséggel rendelkezik a Tippmix Férfi NB I. A 2023-24-es kiírásában.

Bár az alapszakasz közel fele még hátra van, mindkét együttes számára nagyon fontos lenne a győzelem, hiszen a középmezőnyben rég nem látott tülekedés van a csapatok között. A dobogó első két fokán álló Falco és Alba Fehérvár eddig az eredményesség tekintetében is teljesen más szintet képvisel, a mezőny további tizenkét résztvevője viszont 15 forduló után nagyon közel van egymáshoz. Beszédes adat, hogy a jelenleg utolsó helyen álló Budapesti Honvéd közelebb áll a dobogós ZTE-hez, mint a zalaiak a második helyhez.

Hazai pályán sikeresebbek

A két csapat őszi összecsapásán 73-66-os szolnoki siker született a Tiszaligetben, így a hajdúságiak továbbra sem tudtak még diadalmaskodni a piros-feketék otthonában. Az örökmérleg is egyértelműen a Szolnok felé billen, hiszen az eddig lejátszott 19 első osztályú bajnokiból 14 alkalommal is a nyolcszoros bajnok örülhetett a végén.

Az Oláh Gábor utcán viszont valamivel bíztatóbb a cívisvárosiak helyzete, kilenc fellépésükből ötször is sikerült már legyőzni ellenfelüket.

Az Olajbányász december első felében edzőváltáson esett át, Miodrag Rajkovics helyét Szarvas Gábor vette át, mely eddig nem alakult a legszerencsésebben, hiszen a szolnoki szakemberrel eddig négyből három bajnokit elvesztettek. A közelmúlt hektikus teljesítménye mögött a formahanyatlás mellett sok sérülés is közrejátszott, melyet nem nézett tétlenül a szolnoki klub vezetése, s a hírek szerint hamarosan szerződtetik ötödik idegenlédiósukat is, aki a tervek szerint már pályára is léphet Debrecenben.