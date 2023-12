Újpesten vendégeskedett a Debreceni Egyetem hokicsapata vasárnap este az Erste Ligában. A két gárda a kupában is viaskodott már egymással az őszi szezon során, akkor sajnos a lilák mentek tovább, a bajnokságban pedig ez volt a felek negyedik összecsapása. A házigazdák legutóbb otthon szenvedtek vereséget a Dunaújvárostól, a debreceniek pedig szétlövéssel bizonyultak jobbnak Diósgyőrben – írta a klub honlapja.

Rosszul kezdődött

– A negyedik helyezett Újpest és a nyolcadik DEAC meccse egy Szmirnov-lövéssel indult, amit védett a kapus, majd a másik oldalon egyből eredményes volt az első próbálkozás: Ewanyk talált közelről Hetényi Zoltán hálójába. A gól utáni sokk miatt kissé lassan szőttük a támadásainkat, a hazaiak könnyen szűrték meg az akciókat. Nem sokkal később eltaláltuk a kaput, a vas segítette ki Rajna hálóőrt. A hatodik percben Hárit buktatták jó helyzetben, de mehetett tovább a játék. Krollist viszont leküldték, szerencsére Kiss Patrik kapáslövése elkerülte a debreceni kaput. Az első hátrányt viszonylag könnyedén kibekkeltük. Egy gyors ellentámadás végén már kettővel vezetett az UTE, Kovács passzára Saarelainen érkezett és a felső sarokba lőtt. A folytatásban igyekezett rákapcsolni a DEAC, azonban Hetényinek is volt dolga a másik oldalon. Vasziljev cselezte be magát a kapu elé percekkel a harmad vége előtt, Rajna ismét a helyén volt. Koblar már pontosabb volt: egy kavarodás után szépített – írták a klub tudósításában.

Jobb volt a folytatás

Cívisvárosi szempontból remekül indult a második játékrész: Rétfalvi alig egy perc elteltével mattolta az újpesti cerberust, megvolt az egyenlítés! Sőt nem sokkal később Mingazov távoli bombája is beakadt, ezzel már a Debreceni EAC-nál volt az előny. Nagyszerű fordulat következett be. Támadásban maradt a vendég együttes, Novotny majdnem újabb gólt ütött, de Rajnát kisegítette a kapuvas. Nyolc perc volt hátra, amikor Pokonyi tűzte rá, azonban a blokk és Hetényi együttesen tisztáztak az újpesti játékosok elől. Ezt követően Krollis próbálkozott kétszer is távolról, ám pontatlan volt mindkétszer, utána nem sokkal pedig kiállították két percre. Az emberelőnyt ki is használta az UTE: Nyquist lövése a vasról pattan a hálóba. Sőt, az Újpest a vezetést is visszavette, még hozzá hátrányból, Ewanyk révén.

Győzött az Újpest

Silfver-löket vezette fel az utolsó húsz percet, Hetényi Zoltán szépen védte a hosszú sarokra tartó pakkot. Vasziljev volt sportszerűtlen, ki kellett ülnie kettő percre. Nem volt túl szerencsés gólhátrányban fegyelmezetlenül viselkednie. Silfver majdnem büntetett, Hetényi ebben megakadályozta. Ewanyk lövése ellen már nem volt ellenszere, a hazai játékos harmadik találatát szerezte, ezzel két góllal meglépett a fővárosi alakulat. Sőt, majdnem négyet szerzett az újpesti, ám kapusunk bravúrral tisztázott, majd Fiala lövését is védte. Az UTE továbbra is támadásban maradt. Válaszul, 9 perccel a vége előtt, Rétfalvi pakkját fogta Rajna. Emberelőnybe került a DEAC, egymás után két játékost is leküldtek az Újpestből, így négy perc fór jött össze, fel lehetett zárkózniuk a fekete-fehéreknek, azonban Novotny középről eleresztett korongja elakadt a hálóőrben. Megúszták a házigazdák. Nyomott a Debrecen, masszívan és jól védekezett a házigazda. Két perccel a vége előtt Mingazov durrantotta rá a pakkot, hiába, majd Hetényit levittük. Sajnos ez sem segített, nyert az UTE.