Véget értek az idén már hivatalosan labdarúgó vármegyei első osztálynak nevezett „mennyei megyei” őszi küzdelmei, sőt, már a tavaszi fordulókból is játszottak le a csapatok, mielőtt hosszú téli szünetre vonultak mesterek és tanítványaik.

Portálunk lelkes olvasói már megszokhatták, hogy a küzdelemsorozat eseményeiről hétről hétre beszámoltunk: végeredményeket, jegyzőkönyveket közöltünk, illetve egy-egy emlékezetesebb momentummal igyekeztünk külön is foglalkozni.

A vármegyei bajnokság egyik szépsége, hogy a játékosok és az edzők is leginkább a játék szeretetéért fociznak, az itt kapott anyagi hozzájárulásból garantáltan nem vesz senki még egy járdaszigetet sem. Viszont épp ezért szinte senki nem fogja vissza magát, a meccseken remek beszólásokat lehet hallani mind a nézőtérről, mind a játékosoktól.

No meg az edzőktől, akik sokszor a nyilatkozataikban kendőzetlen őszinteséggel vezetik le a feszültséget, sok emlékezetes értékelést produkálva.

Nálunk pedig már hagyomány, hogy mindnyájunk szórakoztatására ezekből az aranyköpésekből kiválogatjuk, és csokorba szedjük a szerintünk legjobbakat.

Íme a 2023 legviccesebb edzői megnyilvánulásai az első osztályból:

Monostorpályi SE–Nagyrábé Petőfi SK 5–1 (0–0)

Bereczky Bence (Monostorpályi): Olyan volt ez a meccs, mint az a bizonyos első alkalom: kezdetnek tökéletes, de bízunk benne, hogy lesz még ennél sokkal jobb is.

Nagyrábé Petőfi SK–Egyeki SBSE 1–3 (0–2)

Bende Tibor (Nagyrábé): Sajnos nem tudtam, hogy a nézőtérről való bekiabálásért játékos kap piros lapot, de ez biztos a 2023-as szabálykönyvben van benne.

DEAC II.–Bestrong 0–0 (0–0)

Köstner Tamás (Bestrong): Minden tiszteletem a játékosoké, ebben a brutális melegben ilyen jó iramú találkozót játszottak. Most is ízlett a pizza, és a sör is csúszott!

Bestrong SC–Hajdúböszörményi TE 0–2 (0–0)

Köstner Tamás (Bestrong): Rém egyszerű játék ez a foci, több gólt kell szerezni, mint az ellenfél, és akkor jó vagy. Mi nem vagyunk jelenleg azok, ezt el kell ismerni.

Egyeki SBSE–Aqua-General Hajdúszoboszló 0–6 (0–2)

Farkas Zoltán (Egyek): Finom volt a babgulyás, jó volt a pálya, meg szép volt az idő. Az ellenfél játékosai jól játszottak.

Balmazújvárosi FC–Bestrong SC 0–0 (0–0)

Köstner Tamás (Bestrong): Rengeteget kell rendelnünk abból a bizonyos kék tablettából, hogy orvosoljuk a támadójátékunk nem éppen potens voltát. Lehet valami a levegőben a lelátó felőli oldalon, mert ahogy tavaly is, úgy idén is mintha valami mágnes rángatta volna fel az asszisztens karját, és félő volt, hogy úgy marad.

Hajdúnánás FK–Balmazújvárosi FC 3–0 (1–0)

Pintér István (Balmazújváros): Megbeszéltük a mérkőzés után, hogy a szerdán induló sportág választóra jelentkezünk, mert a labdarúgást mi nem tudjuk.

Hajdúnánás FK–Nagyrábé Petőfi SK 4–2 (3–0)

Daróczi Péter (Hajdúnánás): A mérkőzéssel kapcsolatban három pozitív dolgot tudok kiemelni: pizza, palacsinta, győzelem!

Bestrong SC–Monostorpályi SE 0–2 (0–1)

Köstner Tamás (Bestrong): Mindig meg kell találni a pozitívumot, ma a meccs utáni paprikás krumpli volt az.

Aqua-General Hajdúszoboszló–Bestrong SC 1–0 (1–0)

Köstner Tamás (Bestrong): Az első félidőben meg voltunk illetődve, mint a félénk kisfiú az első randin.

Bestrong SC–BUSE 1–6 (1–5)

Köstner Tamás (Bestrong): Igaz, kevesen laknak még Pallagon, de amilyen hullámvasutat láthatnak a mi pályánkon, a világ bármely pontjáról a csodájára járnának.

Hajdúnánás FK–Sárréti DSK 3–0 (1–0)

Szabó Lajos (Sárréti DSK): „Ideális” időjárási körülmények között harcoltunk a pályán, ami, ha nem ilyen minőségű, akkor közelebb áll a vízilabdához. Hajdu Zsolt egy becsúszás után majdnem megfulladt az esővízben! Még jó hogy tud úszni. Reméljük, jövő héten is végig esik az eső! Az utolsó mérkőzésünket úszódresszben játsszuk le. Szeretném felhívni a játékvezetők figyelmét, hogy a mezszámok a sapkán lesznek.

Nagyrábé Petőfi SK–Monostorpályi SE 0–5 (0–2)

Bereczky Bence (Monostorpályi): Többször áztam el az elmúlt két hétben, mint legszebb egyetemi éveim alatt.

Monostorpályi SE–DEAC II. 3–2 (3–0)

Bereczky Bence (Monostorpályi): Oktatófilmnek indult, majdnem horrorfilm lett a végére.