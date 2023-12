A HAON sportpodcastjében a H szektorban ezúttal is a labdarúgásé volt a főszerep. A legújabb adásban Tóth Huba, Molnár Szilárd és Orosz Krisztofer beszélték ki a DVSC kisvárdai döntetlenjét. A sportújságírók arról is szót ejtettek, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a németekkel, a skótokkal és a svájciakkal került egy csoportba a jövő nyári Európa-bajnokságon. Az újságírók kivesézték a női kézisek világbajnoki nyitányát is.