A napokban tartotta díjátadóját és értékelő évzáróját a DEAC Szabadidősport szakosztálya által szervezett Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogram (DEDM) a Kazánházban – tudatta közlésében az unideb.hu. Kiderült, mely szervezeti egységek dolgozói mozogtak a legtöbbet 2023-ban. Az eseményen az idei utolsó versenyhónap, a november díjait adta át elsőként a DE szervezeti egységei közötti sportos versengést koordináló szakosztály vezetője, Mag Zoltán.

Kis szervezeti egységek között első a Tervezési és Kontrolling Igazgatóság, második a Kancellária Kis Szervezetek Válogatottja, míg harmadik az M. Tóth Ildikó Sajtóközpont lett. A nagy szervezeti egységek versenyét az Agrárgazdaság Kutatóintézetek és Tangazdaság dolgozói nyerték, megelőzve a DEENK és a Műszaki Kar szervezeti egységét.

Az egész éves eredmények alapján az éves abszolút sorrend is kialakult. A kisebb egységeknél a Rektori-Kancellári Kabinet dolgozói bizonyultak a legaktívabbnak 2023 során.

– Örömmel mozogtunk egész évben, és lelkesen rögzítette a pontokat a csapat. Majdnem mindenki sportol valamit a kabinetben, ez az eredmény mindezt tükrözi – mondta a díjátadón Orosz-Csatári Tímea, a Rektori-Kancellári Kabinet Rektori Hivatal vezetője.

Az abszolút második helyen a Jogi Igazgatóság, míg a harmadikon a Tervezési és Kontrolling Igazgatóság zárta az esztendőt. A nagy egységek versenyét az egész évben kiegyensúlyozottan teljesítő Gazdaságtudományi Kar nyerte.

– Nagyon sokat jelent nekünk ez az első helyezés, hiszen a GTK-n vannak olyan szakok, mint például a sportszervező vagy a rekreáció és életmód szak, ahol a hallgatókat az egészségtudatos magatartásra neveljük, illetve a sportra, hiszen ők is majd munkájuk során tovább fogják adni ezeket az értéket – mondta Müller Anetta, a Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és -menedzsment Intézet rekreáció és életmód szak szakfelelőse.

Szépen fejlődik a program

Az abszolút kategória ezüstérmét a DEENK, míg bronzérmét a programhoz májusban csatlakozott Gasztroenterológiai Klinika dolgozói érdemelték ki. Az évzárón Mag Zoltán szakosztályvezető értékelte a mozgásprogram első teljes évét.

– A program nagyon sikeres. Több mint 40 szervezeti egységtől, több mint 30 mozgásformában, több mint 15 ezer mozgásbejegyzés érkezett be az év folyamán a regitsztrációs felületen keresztül. Ami pedig a bejegyzések mögött van: kialakult egy sokat mozgó, jó hangulatú, egymást mozgásra, ezáltal egészségesebb életmódra motiváló közösség – összegzett a szakember. Mag Zoltán elmondta azt is: a program folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően változik a lebonyolítás is.

– Jövő évtől a havi versenyt kétszer megnyerő szervezeti egység a kiemelt kategóriába kerül és itt versenyeznek egymással az év végi abszolút helyezésekért ezek az egységek, ezáltal még több szervezeti egységnek lesz lehetősége eredményt elérni a normál kategóriában, ami a motivációt tovább növelheti – részletezte a sazkosztályvezető.

Fontos cél, hogy mindenki megismerje a programot és minél többen kapjanak kedvet a csatlakozásra. Ezért további újítás, hogy a szervezeti egységeknél lesznek önkéntes DEDM-nagykövetek, ők közvetlenül el tudják érni a saját szervezeti egységükön belül a kollégáikat, és motiválni tudják őket a részvételre, a mozgásra.

Jövő évtől továbbá azokat a dolgozókat, akik valamilyen versenyen eredményt érnek el, szintén elismerik a Debreceni Egyetem Dolgozói Sportbajnokságban, és továbbra is rendszeres havi sorsolással díjazzák a közösségépítésben jeleskedő dolgozókat. A program tehát szépen fejlődik, a cél az, hogy középtávon elérje a kétezres taglétszámot. A DEDM-hez a Debreceni Egyetem bármely dolgozója csatlakozhat, a legnagyobb közösségi oldalon található zárt csoportban is.