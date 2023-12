Hegyi Dórát sportolóként ismerhette meg a közvélemény, az egyik legjobb és legeredményesebb magyar aerobikosként tett szert hazai, valamint nemzetközi népszerűségre. Pályafutása utolsó szakaszában már nemcsak sportolóként, hanem edzőként is segítette nevelőegyesületét, a debreceni Flex-HD csapatát. Versenyzői karrierje befejeztével, 2017-ben a sportdiplomácia mezejére lépett, beválasztották a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) Sportolói Bizottságába, míg a tavalyi évtől már a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) Sportolói Tanácsának tagjaként segíti a versenyzőket. Közben a magánéletében is óriási változások történtek, házasságot kötött az öttusázó világbajnok Demeter Bencével, majd idén májusban megszületett szerelmük gyümölcse, Ármin. Az új „főállásáról”, azaz az anyaságról és az életében beállt változásokról kérdeztük Demeter-Hegyi Dórát.

A várandósságot a nők különböző módon élik meg. Az egykori kiváló sportoló életében is volt változás, de a „pörgés” továbbra is része maradt a mindennapoknak.

– Az első három hónapban nem kerültek el a rosszullétek, de utána már sokkal jobb volt a helyzet. A kilenc hónapot lényegében végigdolgoztam, igencsak aktív voltam a terhesség időszakában, többek között volt egy dél-amerikai „túrám”, illetve a nyolcadik hónapban még elkísértem a Flex HD csapatát a Szlovák Openre – kezdte a beszélgetést Demeter-Hegyi Dóra, majd elmesélte, hogyan készültek a baba érkezésére.

Bevallom, még nem volt meg bennem a fészekrakási ösztön, nagyon vártuk a kicsit, de igazából nem terveztünk el előre semmit. Lényegében akkor realizálódott bennem, hogy anya leszek, amikor először megmozdult a pocakomban a csöppség. Azt tudtuk, hogy az addigi életünket is szeretnénk tovább élni, így azt akartuk elérni, hogy a baba is idomuljon hozzánk. Szerencsére Ármin tökéletesen beilleszkedett a családunkba, felvette a ritmusunkat, nagyon együttműködő, barátságos mindenkivel.

Sportoló lesz?

Miután kiderül, hogy baba érkezik a családba, az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi legyen a neve. De vajon a sportos álompár milyen „alapelvek” alapján választott nevet a trónörökösnek?

– Sokat törtük a fejünket Bencével, hogy mi legyen a kisfiúnk neve. Fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a családnevéhez, azaz a Demeterhez. Egyszer az egyik barátnőm áradozott egy kisbabáról, aki nagyon helyes és jó kis pasi, s amikor mondta, hogy Árminnak hívják, egyből megtetszett ez a név.

Otthon ezt elmeséltem a férjemnek, s neki is bejött. Természetesen megnéztük a név jelentését, s amikor kiderült, hogy hadi férfit jelent, akkor már egyértelművé vált a döntés, hiszen Bence a Sportszázad tagja, a sportága az öttusa, ami lényegében egy katonai sport

– magyarázta hazánk egyik legsikeresebb aerobikosa, akinek felvetettük, hogy az Ármin számmisztikai elemzése alapján a nevet viselő összetett személyiség, győztes típus. – Akkor így már tényleg nem lesz semmi nyomás a gyereken! Nem elég, hogy válogatott sportolók a szülei, még a számmisztika miatt is teljesítenie kell. (Nevet). Vallom, olyan lesz Ármin, amilyennek az élet és mi neveljük. Most azt érzem, örülnék, ha nem lenne élsportoló. Bár, ha jól választ sportágat…

Ha újra kezdhetném, akkor sem csinálnám másként, s ugyanúgy aerobikos lennék, annak ellenére is, hogy az elért sikereinket nem ismerik úgy el, mint egy olimpiai sportágét. De sajnos Bencéék sem járnak sokkal jobban, hiába van ott az ötkarikás játékokon az öttusa, a sportba fektetett munka sokkal nagyobb, mint az elismerés, amit kapnak. Visszatérve Árminra, biztos, hogy fog sportolni, ráadásul jó génjei vannak, hiszen öt és fél hónaposan már állt.

A sportélet álompárjának, Demeter-Hegyi Dórának és Demeter Bencének kisfia született

Forrás: Demeter-Hegyi Dóra-archív

Egy kisbaba érkezése sok esetben szinte teljes egészében felforgatja, megváltoztatja a szülők életét, teljesen felborítva az eddig megszokott mindennapi rutint, munkát. Vajon a Demeter családban is így van? – Nem ugyanolyan fordulatszámon pörgök, mint előtte, de amikor lehetőségem van rá, akkor dolgozom. A babát bevonom az életembe, de csak olyan szintig, hogy az érdekei ne sérüljenek, hiszen számunkra ő a legfontosabb. Természetesen minden szeretetet megkap a baba, de megmaradtam multifunkcionális embernek, s ebben óriási segítség számomra a férjem, édesanyám és Bence szülei.

A munkáim, feladataim miatt sokat utazom, s ilyenkor a legtöbb esetben Ármin velem tart, már kétszer volt velem külföldön, Svájcba és Németországba is elkísért. Az utazások során nagy szerepet játszott, hogy olyan helyekre mentünk, ahol korábban már voltam. Ezeken a helyeken barátok fogadtak bennünket, náluk laktunk és sokat segítettek Árminnal kapcsolatban is.

Továbbra is munkában

Az Európa-bajnok és Európa Játékok-győztes arra is beszélt, miben változott, amióta édesanya lett. – Ami egyértelmű változás, hogy nagyobb lett a felelősségérzetem, illetve megváltozott a testem is. A várandósság alatt is odafigyeltem az étkezésre, viszont nem koplaltam, mert szoptatni akartam a kisbabámat. Mivel esztétikai sportágat űztem, s mindennap figyelnem kellett arra, hogy formában legyek, ne jelenjen meg rajtam egyetlen plusz kiló sem, így amikor a szülés után a tükör előtt álltam, az nem volt egy leányálom a számomra. Próbálok a lehető legtöbbet sportolni. Amikor gyerekeket tanítok, vagy a Flex HD-s aerobikosoknak tartunk edzést, akkor megoldott a mozgásom, például most is izomlázam van. Viszont, ha otthon vagyok Árminnal, akkor csakis úgy tudok sportolni, ha elalszik, s olyankor 30-40 perces tornát végzek – mesélte a fiatal anyuka, majd a munkáiról is szót ejtett. – A tanítás mellett nagyrészt az otthoni munkára vagyok berendezkedve, amit online is lehet csinálni. Nagyon élvezem a sportruhák tervezését, szerencsére sokan szeretik a dresszeimet. Versenyzői karrierem befejezése után a sportdiplomáciai pályafutásomat indítottam el. A második négyéves ciklusomat töltöm a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) Sportolói Bizottságában, illetve tavaly beválasztottak a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) Sportolói Tanácsába. Az utóbbi szervezet montreáli ülésén jelen voltam, ekkor Ármin nélkül utaztam, s bevallom, nagyon furcsa élmény volt a kisfiam nélkül megélni a napokat, viszont az érdekes és élvezetes munka elterelte a figyelmemet a kisfiam hiányáról – fogalmazott.

Most még hármasban

Fiatal szülőknél szinte kötelező a kérdés, hogy mikor érkezik a következő baba?

Most nagyon jól megvagyunk hármasban! Nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Bencével különböző módon nevelkedtünk: én egyedüli gyerekként nőttem fel boldogan, míg a férjemnek két testvére van, s ő is csupa szép emléket őriz a gyerekkoráról. Lesz időnk még erről beszélgetni, ütköztetni az érveinket, majd az idő eldönti, hogy Árminnak lesz-e testvére

– mosolygott Demeter-Hegyi Dóra.