A DEAC férfi futsalcsapata péntek este az Aramis otthonában vizitált. Nem lehetett teljes a keret, hiszen Franchu az előző fordulóban megkapta az ötödik sárgáját – írta a klub honlapja.

A második perc közepén Győri Balázs bosszankodhatott, mivel életerős lökete a kapufán csattant. Nem sokkal később Tóth Attila célozta meg a jobb alsó sarkot, de vele is kibabrált a kapufa. Aztán a negyedik percben a hazaiak megszerezték a vezetést, egy jobbról érkező centerezés után Moga Edvin közelről vette be Faragó Ádám kapuját. Az ötödik minutumban Nagy Bence köszönt be, de centerünk nem örülhetett sokáig, mivel a játékvezető kezezést látott, ezért nem adta meg a találatot. Ezt követően mindkét kapuvédőnek akadt dolga, de az eredmény sokáig nem módosult. Az első félidő hajrája végül ellenfelünknek sikerült jobban, hiszen előbb Lévai Dániel Márk próbálkozása a kapufát is érintve jutott a gólvonalon túlra, majd a pihenő előtt néhány másodperccel Büki Baltazár Géza csúsztatásával háromgólosra hízott az Aramis fórja.

Kevésen múlott

A második játékrész elején Vass Ottó járt közel a szépítéshez, de a bombáját a léc “hárította”. A 24. percben végre sem a kapufa, sem a léc nem dolgozott a DEAC ellen, ekkor Tóth Attila pofozta be a kipattanót. A 28. minutumban megint nehezebbé vált a helyzet, ugyanis egy szépen felépített kontrát Gáspár Máté Benedek fejezett be. Viszonylag hamar kozmetikáztak az álláson a debreceniek: egy kezezés miatt büntetőt kaptak, amit Thiago higgadtan értékesített. A folytatásban elővették az öt a négy elleni taktikát a hajdúságiak, ennek köszönhetően kis túlzással gyakorlatilag csak az Aramis térfelén járt a labda. A hátrány a 37. percben csökkent egyre, amikor Nagy Bence profitált Faragó Lajos gólpasszából. A lefújásig már nem tudtak egyenlíteni, így egy bosszantó vereségbe futott bele a DEAC.

Gólparádét rendeztek

Az MVFC a Maglód együttesét fogadta, s aratott fölényes sikert. Trencsényi János tanítványa hét gólt is szereztek, s többek között Rábl János remeklésének is köszönhetően 7–2-re megverték az újoncot. Győzelmével a Berettyóújfalu továbbra is a negyedik helyen áll.